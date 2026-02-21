Opinión
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Luka Doncic marca 38 puntos en la victoria de los Lakers ante los Clippers

Por los Clippers, Kawhi Leonard anotó 31 puntos antes de perderse los últimos minutos por una aparente lesión de tobillo

21 de febrero de 2026 - 11:38 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El esloveno Luka Doncic, de los Lakers de Los Ángeles, festeja tras conseguir un triple en el duelo ante los Clippers de la misma ciudad. (Jessie Alcheh)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Los Ángeles - Luka Doncic anotó 38 puntos y repartió 11 asistencias, Austin Reaves sumó 29 tantos y los Lakers de Los Ángeles contuvieron apenas a los Clippers de la misma ciudad en el tramo final para imponerse el viernes por 125-122.

LeBron James aportó 13 puntos y 11 asistencias por los Lakers en su regreso tras la pausa del Juego de Estrellas.

Los Lakers desperdiciaron una ventaja de 15 puntos en la segunda mitad, pero Doncic encestó 12 unidades en el cuarto periodo, y su equipo dividió la serie de cuatro partidos de la temporada con sus rivales angelinos.

Kawhi Leonard anotó 31 puntos antes de perderse los últimos 5:10 minutos por una aparente lesión de tobillo, lo que sepultó las esperanzas de los Clippers (27-29), que se quedaron a las puertas de volver a .500 de manera increíble después de su inicio de temporada con una foja deplorable de 6-21.

Bennedict Mathurin contabilizó 26 puntos y siete rebotes en su segundo gran partido consecutivo con su nuevo equipo, antes de quedar expulsado por acumulación de faltas con 1:49 minutos por jugar.

El escolta atlético, adquirido a Indiana a cambio del pívot Ivica Zubac, igualó su mejor marca personal con 38 puntos ante Denver el jueves.

Tags
Luka DoncicLakers de Los ÁngelesClippers de Los ÁngelesNBA
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: