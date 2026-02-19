Imani McGee ya suda la camiseta de Puerto Rico de cara al clasificatorio al Mundial

Con la presencia de la debutante Imani McGee, la Selección Nacional de baloncesto ya comenzó su trabajo en cancha con un grupo limitado de jugadoras de cara al torneo clasificatorio al Mundial de FIBA.

El certamen se celebrará del 11 al 17 de marzo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Puerto Rico será anfitrión de uno de los cuatro torneos clasificatorios con la presencia de Estados Unidos, España, Italia, Nueva Zelanda y Senegal.

El evento otorgará tres boletos al evento mundialista, que se celebrará del 4 al 13 de septiembre en Berlín, Alemania. Estados Unidos ya está clasificado.

Hasta el momento, el equipo ha completado seis prácticas con siete jugadoras disponibles, incluyendo a McGee, precisó el dirigente Jerry Batista.

Batista explicó que la reglamentación de FIBA establece que los clubes profesionales deben liberar a sus jugadoras con 72 horas de anticipación al torneo, lo que demora la incorporación de varias figuras clave.

Ese es el caso de Trinity San Antonio, quien actualmente milita con el Toulouse Métropole Basket en la liga de Francia.

Otra jugadora que tampoco ha podido integrarse por compromisos colegiales es Angélica Vélez, de la Universidad de Syracuse y quien formó parte del equipo en el AmeriCup 2025 celebrado en Chile.

McGee, por su lado, estará debutando con el combinado nacional, después de haber sido navitizada por la Federación de Baloncesto local.

La pívot estadounidense de 6′7″ de estatura reemplaza a Mya Hollingshed en la plantilla.

Imani también es hermana del exenebeísta y pasado refuerzo de los campeones Vaqueros de Bayamón en el BSN, JaVale McGee.

“Imani trae tamaño y presencia. Es una jugadora con gran estatura, algo que Puerto Rico nunca había tenido, y el reto es aprender a jugar alrededor de ella”, sostuvo el técnico.

Entre las figuras experimentadas en el elenco figuran Pamela Rosado, Tayra Meléndez y Jackie Benítez.

Uno de los atractivos del torneo será la presencia de Estados Unidos con estrellas de la WNBA, como Caitlin Clark, Paige Bueckers y Aliyah Boston, entre otras.

Batista dijo que llegará el momento para pensar en Estados Unidos y los demás rivales. Por el momento, se mantiene enfocado en acoplar a su grupo de jugadoras.

“Ahora mismo estamos enfocados en acoplarnos como equipo. El scouting no ha parado, pero ya con el roster final tenemos una mejor idea de qué esperar”, afirmó Batista, destacando el factor de jugar como local en la competencia.