Los Mulos de Juncos le propinan su primer revés a Adalberto Flores en el Béisbol Doble A

Los campeones defensores de la Liga de Béisbol Superior Doble A, Mulos de Juncos, le propinaron el viernes la primera derrota del año al derecho Adalberto Flores, y tomaron el comando 2-1 de la serie final seccional del Este al vencer 3-1 a los Artesanos de Las Piedras.

En un duelo de pitcheo, no fue Flores sino el también derecho Rubén Ramírez quien dominó por los Mulos, al tirar el juego completo ponchando a siete y permitiendo solo dos hits y una carrera.

Flores, que llegó al partido con récord perfecto de 10-0, incluyendo la serie regular y la postemporada, venía de blanquear por seis entradas a los propios Mulos en el inicio de la serie el pasado fin de semana.

Pero esta vez Juncos lo madrugó anotándole dos carreras en las primeras tres entradas. Aunque terminó siendo una apertura de calidad con labor de siete episodios y solo tres hits permitidos, Flores concedió un cuadrangular solitario de Luis Román, productor de una de las dos carreras que le hicieron los Mulos. Además regaló tres bases por bolas. La otra carrera fue inmerecida.

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Por otro lado, el viernes tres series finales seccionales se colocaron a punto de mate, 3-0, con oportunidad que los equipos en ventaja se conviertan este sábado en los primeros en avanzar al Carnaval de Campeoes 2026.

En la Sección Suroeste, el lanzador zurdo Miguel Ausúa lanzó también un juego completo ponchando a 10, para encaminar a los Petateros de Sabana Grande a una victoria 4-2 sobre los Cafeteros de Yauco.

Con el triunfo, los Petateros buscarán el sábado completar la barrida en Yauco, en partido que iniciará a las 7:30 de la noche.

Ausúa permitió siete hits a lo largo de toda la ruta, con dos carreras limpias y dos bases por bolas.

En la ofensiva Christopher Toro bateó de 2-1 con una anotada y dos empujadas gracias a un doblete. Alejandro Ruperto se fue de 4-1 con otra remolcada.

Joel Rivera fue el pitcher perdedor por Yauco al permitir las dos carreras de la diferencia.

Con un triunfo, los Cafeteros forzarían cuando menos un partido más el domingo.

En la Sección Sureste, los Azucareros de Yabucoa continuaron con el dominio de su pitcheo al blanquear 5-0 a los Leones de Patillas, con labor combinada de cinco lanzadores: Noel Pinto, Marcos Santa, Alberto Rosario, Joan Román y Jonnathdel González.

Yabucoa, que también colocó 3-0 su serie, apenas ha permitido una carrera en los tres juegos de la serie.

Y en la Sección Central, los Toritos de Cayey derrotaron 5-2 a los Pescadores del Plata de Comerío y los colocaron contra la pared, con 6.1 entradas de labor del derecho Freddie Cabrera, quien permitió solo una carrera.

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Nelson Molina celebra con un compañero luego de anotar por los Toritos de Cayey. (Suministrada / Aldwin Santiago)

Lanzaron en relevo Yadier Cruz y Ramesis Rosa, quien consiguió el salvamento con 1.2 episodios en cero.

En el Noroeste, los Patrulleros de San Sebastián defendieron su casa y se fueron al frente 2-1 en su serie al vencer 5-2 a los Libertadores de Hormigueros con 6.1 episodios de Anthony Borrero, Lanzador del Año 2026. Oscar Rivera se apuntó el salvamento. César Morillo bateó de 4-3 con dos carreras impulsadas.

En la Metro, los Gigantes de Carolina se robaron el juego en la carretera al imponerse 5-4 sobre los Guardianes de Dorado para tomar la delantera 2-1 en la serie. Ángel García empujó dos anotaciones, Héctor Quiñones fue el lanzador ganador con seis entradas y Gerald Barrios logró el salvamento con 1.2 episodios en cero.

En el Norte, los Tigres de Hatillo dejaron en el terreno 6-5 a los Titanes de Florida con hit de oro de Jassiel Casul en la parte baja del noveno episodio para irse al frente 2-1 en la serie.

En el Sur, los Peces Voladores de Salinas respondieron con triunfo 10-8 sobre los Maratonistas de Coamo, que vieron detenida una cadena de ocho victorias. Julio Carrión y Christian Santiago remolcaron tres carreras cada uno. La serie favorece 2-1 a los Maratonistas.

Juegos para el sábado