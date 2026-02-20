El exenebeísta Derrick Walton Jr. reforzará a los Capitanes de Arecibo

El exenebeísta Derrick Walton Jr. fue anunciado este viernes como el nuevo armador importado de los Capitanes de Arecibo para la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Walton, es un experimentado armador de 30 años y de 6’1” estatura, con experiencia en la NBA, informó el equipo arecibeño en un comunicado de prensa.

El jugador estuvo activo en 45 partidos y tres temporadas con el Heat, los Pistons y los Clippers.

Su carrera universitaria en la NCAA la desarrolló en el reconocido programa de la Universidad de Michigan.

En su experiencia internacional tiene tres participaciones en la Euroliga y ha visto acción con los equipos de: Zalgiris Kaunas en Lituania, ALBA Berlín en Alemania, LDLC Asvel en Francia (campeón 2021), Hapoel Holon en Israel en la Champions League y en la NBL de Australia.

En su actuación en la liga australiana, también fue campeón en el 2023 con el equipo de Sidney Kings y recibió el premio de Jugador Más Valioso de esa serie final.

Walton acaba de terminar su participación en la liga de Israel con Hapoel Holon.

En 14 partidos promedió 11.9 puntos, 6.4 asistencias, 3.5 rebotes y 1.7 robos de balón por encuentro.

“Tenemos mucha ofensiva en nuestros nativos y hay que sumar la pareja de Jack McVeigh y Timoty Soares, que nos brindan profundidad. Necesitábamos ese mariscal de campo para maximizar nuestro poder ofensivo. También, hay que tomar en consideración que Walton anota en alto nivel. Queremos lo mejor para el pueblo de Arecibo y que los fanáticos sepan que los Capitanes vamos tras el campeonato”, dijo el apoderado del equipo, José Manuel Baeza.

Mientras, el director de operaciones y gerente general del conjunto, Gaby Miranda, sostuvo que “Derrick Walton Jr. es un jugador que llevamos siguiendo desde el 2021, pero por sus compromisos en NBA y Euroliga no estaba disponible. En Australia jugó con Tim Soares en el campeonato de 2023 y fue el MVP de esa serie final. Casualmente, entró a sustituir a Kevin Lisch cuando se retiró. Kevin se mantuvo en el cuerpo técnico de ese equipo y pudimos conversar con él sobre Derrick, y nos dio grandes recomendaciones. Walton Jr., es un ganador donde quiera que juega y es un señor armador de primer nivel”.