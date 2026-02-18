Alex Morales logra acuerdo de dos vías con el Magic de Orlando
El alero del Equipo Nacional busca debutar este año en la NBA
18 de febrero de 2026 - 5:54 PM
El alero del Equipo Nacional Alex Morales firmó el martes un contrato de dos vías con el Magic de Orlando en la NBA, a un paso de realizar su debut en la mejor liga de baloncesto del mundo.
Para hacerle espacio, Orlando colocó en la lista de waivers al centro Orlando Robinson.
Morales, de 28 años, estuvo con el Magic durante la pretemporada 2025-26. Jugó un partido en el Coliseo José Miguel Agrelot de Hato Rey frente al Heat de Miami.
El también miembro de los Osos de Manatí en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) pasó a la G-League con el quinteto de Osceola.
En 18 partidos, promedia 19.2 puntos y 8.0 rebotes, 3-2 asistencias y 2.1 robos de balón en 35 minutos por cotejo.
En su intento por estrenarse en la NBA, Morales se ha mantenido en la G-League, sumando 112 encuentros, todo con el Osceola, con una media global de 10.2 unidades.
Por cuatro años consecutivos, Morales ha firmado contratos de 10 días con el Magic, sin lograr militar con el conjunto mayor.
Otro boricua con un pacto de dos vías es el escolta Ethan Thompson, jugando para los Pacers de Indiana. Acumula 22 compromisos con el conjunto, promediando 5.0 tantos en 16 minutos.
El Magic juega para 28-25, octavo en la Conferencia del Este.
