Para Orlando: los Cangrejeros retan a los Vaqueros en la casa del Magic

El Baloncesto Superior Nacional (BSN) no solamente estará en Brooklyn; también estará en Orlando, Florida.

La histórica rivalidad del baloncesto puertorriqueño cruza el mar y llega al Kia Center, donde los Cangrejeros de Santurce y los campeones defensores Vaqueros de Bayamón se enfrentarán en un juego especial de exhibición el domingo 8 de marzo de 2026, se informó en un comunicado de prensa.

El anuncio le sucede al evento en el Barclays Center en Brooklyn, Nueva York, donde jugarán los Osos de Manatí, los Criollos de Caguas y los Leones de Ponce.

El juego Santurce-Bayamón reunirá a la diáspora puertorriqueña en Orlando, ofreciendo una experiencia única que celebra la pasión, la cultura y el orgullo del baloncesto de la isla.

PUBLICIDAD

“Presentar a los Cangrejeros en Orlando es un paso firme dentro de nuestra visión y proyección internacional de la franquicia. Este evento representa una oportunidad extraordinaria para conectar con la diáspora puertorriqueña, fortalecer nuestra marca y exponer el talento de nuestros jugadores en un escenario de primer nivel. Estamos comprometidos con ofrecer una experiencia de excelencia que refleje el orgullo, la disciplina y la calidad que distinguen a nuestra organización”, dijo Rolando Hourruitiner, presidente de los Cangrejeros, en un comunicado.

La venta general de boletos comienza mañana martes 17 de febrero a las 10:00 a.m. EST / 11:00 a.m. AST, a través de Ticketmaster.

El coapoderado de los Vaqueros, Carlos Arroyo, tendrá una oportunidad de reunirse con la fanaticada de Orlando, donde jugó para el Magic desde 2005 hasta 2008, y llevar la tradición vaquera a los boricuas en esa ciudad.