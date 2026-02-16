Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Para Orlando: los Cangrejeros retan a los Vaqueros en la casa del Magic

El choque de exhibición reunirá a la diáspora boricua en Florida previo al inicio de la temporada 2026

16 de febrero de 2026 - 1:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Javier Mojica y los Vaqueros celebran el campeonato número 17 de la franquicia. (EDGARDO MEDINA MILLAN)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El Baloncesto Superior Nacional (BSN) no solamente estará en Brooklyn; también estará en Orlando, Florida.

RELACIONADAS

La histórica rivalidad del baloncesto puertorriqueño cruza el mar y llega al Kia Center, donde los Cangrejeros de Santurce y los campeones defensores Vaqueros de Bayamón se enfrentarán en un juego especial de exhibición el domingo 8 de marzo de 2026, se informó en un comunicado de prensa.

El anuncio le sucede al evento en el Barclays Center en Brooklyn, Nueva York, donde jugarán los Osos de Manatí, los Criollos de Caguas y los Leones de Ponce.

El juego Santurce-Bayamón reunirá a la diáspora puertorriqueña en Orlando, ofreciendo una experiencia única que celebra la pasión, la cultura y el orgullo del baloncesto de la isla.

“Presentar a los Cangrejeros en Orlando es un paso firme dentro de nuestra visión y proyección internacional de la franquicia. Este evento representa una oportunidad extraordinaria para conectar con la diáspora puertorriqueña, fortalecer nuestra marca y exponer el talento de nuestros jugadores en un escenario de primer nivel. Estamos comprometidos con ofrecer una experiencia de excelencia que refleje el orgullo, la disciplina y la calidad que distinguen a nuestra organización”, dijo Rolando Hourruitiner, presidente de los Cangrejeros, en un comunicado.

La venta general de boletos comienza mañana martes 17 de febrero a las 10:00 a.m. EST / 11:00 a.m. AST, a través de Ticketmaster.

El coapoderado de los Vaqueros, Carlos Arroyo, tendrá una oportunidad de reunirse con la fanaticada de Orlando, donde jugó para el Magic desde 2005 hasta 2008, y llevar la tradición vaquera a los boricuas en esa ciudad.

“Este partido tiene un significado muy especial para nosotros porque nos permite llegar a todos esos fanáticos puertorriqueños en Orlando que siguen nuestra liga. Entendemos que continuar expandiendo nuestra marca ayudará a aumentar la visibilidad de nuestro producto”, expresó Arroyo en un comunicado.

Tags
Vaqueros de BayamónCangrejeros de Santurce BSNOrlando
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 16 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: