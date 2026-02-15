Travis Trice estará desde el saque con los Criollos en 2026: “Tenemos hambre”

La salida prematura de Travis Trice de China ha resultado una bendición para los Criollos de Caguas.

El armador importado estará desde el primer día del torneo 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) con el quinteto del Valle del Turabo.

Trice militaba con los Fujian Sturgeons en el gigante asiático antes de ser dado de baja a principios de mes.

El viernes pasado, Trice se presentó a una práctica de los Criollos en el complejo multideportivo Jump en Hato Rey.

“Estoy emocionado. He sido muy vocal de que los Criollos son mi segunda casa. Feliz de estar de vuelta”, expresó Trice, de 33 años, a El Nuevo Día.

Travis Trice se reportó temprano a los Criollos de Caguas. (Xavier Araújo)

El base norteamericano fue uno de los refuerzos iniciales de los Criollos en 2024, año del campeonato. Trice brilló al ganar el premio de Jugador Más Valioso de la fase regular. Además, fue el Más Valioso en la luchada final contra los Osos de Manatí.

PUBLICIDAD

En 2025, Trice se reportó tarde para la defensa del campeonato. Llegó con algunas molestias físicas desde China. En las semifinales de la Conferencia A frente a los Cangrejeros de Santurce, salió resentido de un tobillo. Caguas fue eliminado en la serie.

“Estoy saludable. Estoy 100 por ciento. Tenemos hambre. Tenemos nuevas caras, sangre nueva. Pero los muchachos tienen hambre. El cuerpo técnico hace un buen trabajo en ponerlos en forma y que compren la cultura. Se ve en el trabajo que han puesto”, declaró.

Trice va a su cuarta temporada consecutiva en el BSN. En 2023, reforzó a la franquicia por primera vez cuando estaba en Humacao como los Grises.

“La liga se ha puesto mejor cada año. Se ha puesto más competitiva, con nombres grandes. Creo que los jugadores nativos han demostrado el talento que poseen. Hace esta liga dura. Ya todo el mundo sabe cómo juego, pero me gusta salir a competir”, apuntó.

“Soy fiel creyente de que todo pasa por una razón. Si tenía que estar aquí desde temprano, así sea. Cuando mi agente me llamó estaba feliz. Estar en Puerto Rico temprano es perfecto”, agregó.

Por el momento, Trice compartirá con el escolta Miye Oni, quien lo sustituyó durante su ausencia el año pasado. Oni tuvo un buen desempeño con los Criollos antes de su salida, lo que motivó que fuera contratado de nuevo para la próxima temporada

“Es un gran jugador. Hablamos de querer jugar juntos. Nuestros juegos se complementan. Cada vez que no ganas, usas eso de motivación para volver. Solo estoy emocionado por volver y loco por entrar a cancha”, declaró.