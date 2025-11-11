Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
11 de noviembre de 2025
81°nubes rotas
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Manatí busca cerrar la final y escribir historia en el BSNF: “Es un juego más”

Las Atenienses pueden coronarse el miércoles cuando visiten a las Explosivas en el quinto juego del baile de coronación

11 de noviembre de 2025 - 7:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Michelle González busca ganar su primer campeonato como entrenadora principal del Baloncesto Superior Nacional Femenino. (Suministrada)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

A las puertas del campeonato del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), las Atenienses de Manatí regresarán el miércoles a Moca con la mentalidad de ganar “un juego más”.

RELACIONADAS

El quinteto manatieño tendrá una de tres oportunidades para recuperar el trono de la liga en el quinto juego de la serie de campeonato frente a las Explosivas, en el Coliseo Dr. Juan Sánchez Acevedo.

Las Atenienses dominan la serie 3-1 tras derrotar el sábado 84-69 a la escuadra mocana en el Coliseo Juan Aubín Cruz Abreu, donde acertaron 14 triples. Manatí busca su segundo campeonato en la historia de la franquicia, después de conquistar el primero en 2019.

“Estamos con la misma mentalidad: juego a juego. Mantenernos en lo que nos ha traído hasta aquí: nuestro estilo de juego, filosofía e identidad como equipo”, dijo Michelle González, dirigente de las Atenienses, a El Nuevo Día.

“Al final del día, las chicas se divierten, y eso es parte del plan de juego. Sabemos que es una cancha en la que la fanaticada se hace sentir y que ellas juegan muy bien allí. En realidad, lo estamos viendo como un juego más: dar el 100 % para sacar la victoria y celebrar después. Por ahora, es un juego más. Cuando queden dos segundos y tengamos el partido asegurado, entonces lo veré como un campeonato”, agregó.

De menos a más

Manatí cayó en el primer juego de la final, 72-53, en la cancha de las Explosivas, antes de responder con tres triunfos consecutivos. Las Atenienses se llevaron el segundo choque 78-66 y luego robaron un triunfo en la carretera, 80-75, en el tercer duelo.

González compartió, sin entrar en detalles, que un mensaje al grupo durante la práctica un día después de la derrota funcionó como ajuste clave.

“Eso se quedará como un misterio entre las jugadoras y yo. Un mentor una vez me dijo que el juego es 80 % psicológico y 20 % técnico. Cuando llevas tanto tiempo con las mismas jugadoras, llega un momento en que ellas saben lo que queremos hacer y conocen el sistema. Nosotras tenemos que enfocarnos en la parte mental. Ahí fue donde realmente hicimos el último ajuste como equipo”, indicó.

Las Atenienses tienen a cinco jugadoras promediando dobles dígitos en la final: lideradas por Chelsea Mitchell con 16.7 puntos, seguida por Kaela Hilaire con 12.3; Pamela Rosado con 12.0; Indiana Pagán con 11.0; y Kiki Jefferson con 10.7.

Con la ventaja a su favor y la mentalidad firme de “un juego más”, Manatí apunta a cerrar la serie y escribir un nuevo capítulo en la historia de la franquicia.

Tags
BSNFAtenienses de ManatíMocaBaloncesto
ACERCA DEL AUTOR
Jorge Figueroa Loza
Jorge Figueroa LozaArrow Icon
Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 11 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: