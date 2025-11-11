Manatí busca cerrar la final y escribir historia en el BSNF: “Es un juego más”

A las puertas del campeonato del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), las Atenienses de Manatí regresarán el miércoles a Moca con la mentalidad de ganar “un juego más”.

El quinteto manatieño tendrá una de tres oportunidades para recuperar el trono de la liga en el quinto juego de la serie de campeonato frente a las Explosivas, en el Coliseo Dr. Juan Sánchez Acevedo.

Las Atenienses dominan la serie 3-1 tras derrotar el sábado 84-69 a la escuadra mocana en el Coliseo Juan Aubín Cruz Abreu, donde acertaron 14 triples. Manatí busca su segundo campeonato en la historia de la franquicia, después de conquistar el primero en 2019.

“Estamos con la misma mentalidad: juego a juego. Mantenernos en lo que nos ha traído hasta aquí: nuestro estilo de juego, filosofía e identidad como equipo”, dijo Michelle González, dirigente de las Atenienses, a El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

“Al final del día, las chicas se divierten, y eso es parte del plan de juego. Sabemos que es una cancha en la que la fanaticada se hace sentir y que ellas juegan muy bien allí. En realidad, lo estamos viendo como un juego más: dar el 100 % para sacar la victoria y celebrar después. Por ahora, es un juego más. Cuando queden dos segundos y tengamos el partido asegurado, entonces lo veré como un campeonato”, agregó.

De menos a más

Manatí cayó en el primer juego de la final, 72-53, en la cancha de las Explosivas, antes de responder con tres triunfos consecutivos. Las Atenienses se llevaron el segundo choque 78-66 y luego robaron un triunfo en la carretera, 80-75, en el tercer duelo.

González compartió, sin entrar en detalles, que un mensaje al grupo durante la práctica un día después de la derrota funcionó como ajuste clave.

“Eso se quedará como un misterio entre las jugadoras y yo. Un mentor una vez me dijo que el juego es 80 % psicológico y 20 % técnico. Cuando llevas tanto tiempo con las mismas jugadoras, llega un momento en que ellas saben lo que queremos hacer y conocen el sistema. Nosotras tenemos que enfocarnos en la parte mental. Ahí fue donde realmente hicimos el último ajuste como equipo”, indicó.

Las Atenienses tienen a cinco jugadoras promediando dobles dígitos en la final: lideradas por Chelsea Mitchell con 16.7 puntos, seguida por Kaela Hilaire con 12.3; Pamela Rosado con 12.0; Indiana Pagán con 11.0; y Kiki Jefferson con 10.7.