11 de noviembre de 2025
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¡A ley de uno! Las Atenienses se colocan a un triunfo del campeonato del BSNF

Manatí buscará el miércoles, de visita en Moca, coronarse en el Baloncesto Superior Nacional Femenino

11 de noviembre de 2025 - 11:17 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Pamela Rosado terminó el duelo con 13 puntos y 10 asistencias. (Suministrada / Atenienses de Manatí)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las Atenienses de Manatí derrotaron 84-69 a las Explosivas de Moca en la noche del lunes, y se colocaron a una victoria del campeonato del Baloncesto Superior Nacional Femenino.



Fue, además, el decimotercer triunfo consecutivo del conjunto manatieño en su casa.

El equipo de Manatí (3-1) tuvo una ofensiva imparable durante toda la noche, pero fue la línea de tres puntos la que le dio la ventaja definitiva en el encuentro. Las Atenienses encestaron un total de 14 triples en el partido y lanzaron para un 42% desde las afueras del arco.

Cabe resaltar que sus cinco jugadoras iniciadoras marcaron en doble dígito, siendo Jessica Jackson la más destacada con 24 tantos y 12 rebotes. Jackson, estuvo los 40 minutos en cancha y también lanzó para un 56% de campo.

Luego del partido, Jessica Jackson explicó lo que significó la victoria para su equipo. “El juego fue uno muy bueno desde el principio. Salimos y empezamos a encestar el balón. Aunque una de nuestras mejores jugadoras está fuera (Kaela Hilaire), pero tenemos que jugar por ella y por nosotras mismas. Tenemos que mantenernos juntas y fue un muy buen juego. Para el próximo juego tenemos que mantener el enfoque, porque es difícil ganar en Moca. Tenemos que jugar defensa y hacer lo mismo que hicimos hoy”, explicó Jackson, en declaraciones suministradas por el BSNF.

La primera mitad del partido también fue dominada por las Atenienses 52-31, y se fueron al camerino con una ventaja de 21 puntos y tres jugadoras en doble figura. El ataque de Manatí fue fluido con un 56% en sus canastos de campo, encabezado por ocho triples y un 50% de efectividad hasta ese momento. En esa primera parte del encuentro, India Pagán ya tenía 12 tantos. Por su parte, Samantha Fuehring fue la única constante por el equipo de las Explosivas de Moca, quien ya había alcanzado el doble dígito.

En el cuarto parcial, las Explosivas (1-3) lograron arrancar con una seguidilla de 6-0, producto de triples seguidos de Sonia Román y Ashley Torres, pero Pamela Rosado detuvo el avance con una jumpa corta.

El partido se mantuvo con intercambios de canastos, pero Ashley Torres resurgió por Moca con dos triples seguidos que acercaron a las Explosivas a 13 puntos en el marcador 76-63, restando 3:52 en el reloj. Fue entonces cuando volvió a escena Pamela Rosado, quien encestó otro tiro corto, y luego India Pagán marcó otro triple que volvió a despegar a Manatí 81-66. De hecho, Rosado terminó el juego con 13 puntos y 10 asistencias. Después de ese canasto, Manatí mantuvo el control del marcador y logró su tercera victoria de la serie final.

Moca, tuvo a tres jugadoras en doble figura y fueron lideradas por Samantha Fuehring con 19 puntos y 13 rebotes. En adición, Ashley Torres sumó 15 unidades y Hilary Martínez añadió 11 tantos en causa perdida.

Las Explosivas regresarán a su casa buscando extender la serie final, mientras que Manatí intentará cerrar como visitante y proclamarse como campeonas. El quinto partido de esta serie final será el próximo miércoles, 12 de noviembre en el coliseo, Dr. Juan Sánchez Acevedo de Moca.

