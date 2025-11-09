Opinión
9 de noviembre de 2025
77°nubes dispersas
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Manatí gana en Moca y toma ventaja de la final del BSNF

Las Atenienses se colocaron a mitad de camino del campeonato al triunfar en la carretera ante las Explosivas

9 de noviembre de 2025 - 12:23 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kiki Jefferson lideró la ofensiva de las Atenienses con 28 puntos. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las Atenienses de Manatí (2-1) se colocaron a solo dos victorias de conquistar su segundo campeonato en la historia de la franquicia al superar el sábado, 80-75, a las Explosivas de Moca (1-2) en el tercer partido de la serie final 2025 del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), celebrado en el Coliseo Dr. Juan A. Sánchez Acevedo.

El cuarto encuentro de la serie está pautado para el lunes en el Coliseo Juan Aubín Cruz Abreu de Manatí, con transmisión en vivo por Punto 2.

Las locales comenzaron con fuerza gracias a Leigha Brown, quien con cuatro puntos consecutivos le dio ventaja temprana a las Explosivas, 10-2, con 6:57 del primer cuarto. Sin embargo, las Atenienses reaccionaron con una impresionante corrida de 22-0, sellada por un triple de Jessica Jackson, para asumir el control del partido 29-15 con apenas 12 segundos en el reloj. El primer periodo finalizó 29-18 a favor de las visitantes.

En el segundo parcial, Jackson volvió a brillar al registrar la mayor ventaja del encuentro, 35-19, con un tiro brincado, restando 7:30. Las Atenienses dominaron la primera mitad, 49-37.

A pesar de ir abajo, las Explosivas mostraron su espíritu combativo. Un canasto de Hillary Martínez acercó a Moca 72-69 con 2:27 por jugar del último cuarto. No obstante, Chelsea Mitchell respondió con cinco puntos consecutivos que ampliaron la ventaja manatieña 77-69, asegurando el triunfo.

Mitchell fue la figura ofensiva del encuentro con 28 puntos, seguida por India Pagán con 16, Pamela Rosado con un brillante desempeño de 14 unidades, 11 rebotes y ocho asistencias, y Jessica Jackson con 13 tantos desde el banco.

Por Moca, Leigha Brown lideró la ofensiva con 25 puntos, mientras que Samantha Fuehring añadió 18, Ashley Torres 12 y Hillary Martínez 10.

Tags
Atenienses de ManatíMocaBSNF
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
