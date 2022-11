En su primera temporada como profesional en el extranjero, el espigado centro George Conditt IV hace recordar a los aficionados del baloncesto de Grecia a quien es considerado el mejor canastero en la historia de Puerto Rico.

Hablamos de José “Piculín” Ortiz, quien en la década de 1990 se convirtió en una figura grande en la liga profesional griega con varios clubes, incluyendo el Aris Tesalónica.

Conditt atraviesa por un camino similar al del legendario cayeyano. A sus 22 años, el talentoso integrante de la Selección Nacional, quien está activo este fin de semana en el Coliseo Roberto Clemente para la quinta ventana clasificatoria al Mundial de FIBA, llegó al tabloncillo griego con la oportunidad de continuar explotando sus habilidades y, eventualmente, convertirse en un jugador importante.

“Hay varias personas que me han visto allá que me han preguntado por “Piculín”. Saben que soy de Puerto Rico y se acercan. Varias personas allá me preguntan si he hablado con él y eso”, compartió Conditt IV, quien milita con el club Promitheas Patras, con El Nuevo Día.

“Es reconocido por todo el mundo. Conocen su nombre todavía. Ojalá tenga la oportunidad de hablar con él algún día y poder hacer un entrenamiento. Aprender cosas de él porque es una persona que conoce mucho el juego. Si tengo la oportunidad de sentarme con él, seré una esponja”, compartió sobre el miembro del Salón de la Fama de FIBA.

Ortiz jugó entre 1994 y 1997 en Grecia. Conditt, por su parte, atraviesa por su primera experiencia en una liga europea. El también miembro de los Gigantes de Carolina en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) confiesa que la experiencia ha sido una de altibajos.

“Ha sido bueno. He tenido tropiezos en adaptarme, pero estoy bien. Es un baloncesto de alto nivel. Tienes que aprender rápido. Llegué tarde luego de firmar y varios de mis compañeros ya llevaban meses allá. Tuve que tomar el ritmo rápido porque la pretemporada acabó una semana después de que llegué”, expresó.

“Pero, hasta ahora, me gusta. Estoy jugando baloncesto, así que no hay más nada. Divertirme y desarrollar mi juego”, añadió.

En tres partidos con el Promitheas (2-1) en la competencia local, Conditt promedia 6.0 puntos y 5.7 rebotes en 17.0 minutos de juego. En los cuatro encuentros de la Eurocopa (3-1) ha lucido mejor, con medias de 10.3 puntos, 6.0 rebotes y 1.0 bloqueos.

Ahora con una pausa y un vuelo de largas horas de vuelta a la isla, Conditt intentará ayudar a Puerto Rico a ganar los dos encuentros contra Colombia y Uruguay para estar más cerca de clasificar al Mundial.

Ya el viernes, Puerto Rico superó 91-79 a Colombia, y Conditt aportó cuatro puntos con seis rebotes en 25 minutos. El próximo juego será el lunes.

“Siento que estamos haciendo buen trabajo”, dijo.