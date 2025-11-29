Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Me sentí bastante cómodo”: Zakai Zeigler ofreció minutos de calidad en su debut con Puerto Rico

El nuevo armador del Equipo Nacional anotó 13 puntos en 20 minutos saliendo del banco en la derrota contra Jamaica

29 de noviembre de 2025 - 5:09 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Zakai Zeigler ataca el canasto durante el partido ante Jamaica en el Coliseo Roberto Clemente. (Federación Baloncesto Puerto )
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

Los minutos que Zakai Zeigler estuvo en cancha durante su debut con el Equipo Nacional en el revés, 92-90, contra Jamaica, fueron de calidad.

RELACIONADAS

Saliendo del banco, el armador de ascendencia puertorriqueña anotó un triple, su primer canasto con el uniforme de Puerto Rico, con 26 segundos del primer parcial que puso a los locales arriba 26-25, luego de estar abajo temprano 10-3.

En el tercer parcial, después de que los jamaiquinos construyeron una racha de 16-0, Zeigler volvió al juego y atinó siete puntos para poner en juego a los boricuas, devolviendo la alegría a los fanáticos en las gradas del Coliseo Roberto Clemente.

En 20 minutos de juego, Zeigler terminó con 13 puntos, de 6-6 en tiradas libres, con tres asistencias y dos errores.

“Tuve un par de días para ajustarme. Hablando con los coaches y el resto, me dijeron que saliera con confianza, jugando en el sistema, pero libre. Me sentí bastante cómodo. Quiero agradecer a los coaches y a todos por permitirme jugar en el equipo y representar al país, mi primera vez aquí. Es una bendición por el momento”, dijo Zeigler, de 23 años, luego del partido.

“No logramos el resultado que queríamos, pero los fanáticos estuvieron geniales, tuvieron mucha energía. Agradezco a todos los que vinieron. Espero que vuelvan el lunes. Agradezco el amor que me brindaron”, añadió.

Zakai Zeigler en su debut con el Equipo Nacional.
Zakai Zeigler en su debut con el Equipo Nacional. (José Raúl Santana)

Puerto Rico y Jamaica vuelven a verse el lunes para culminar la primera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027.

El técnico nacional Carlos González, por su parte, elogió el desempeño de su nuevo pupilo.

“Hizo un gran trabajo para ser su primer juego aquí con la Selección. Pone mucha presión defensivamente. Está encima ahí siempre en los jugadores. Consiguió oportunidades para anotar que, honestamente, nuestro primer juego como grupo, no sabía que tenía la capacidad para encestar de esa manera. Creo que lo hizo muy bien, buscando a sus compañeros. Puede mejorar porque esa es su fortaleza”, resaltó González.

“Al final del día, las estadísticas no dicen la capacidad de pasar, pero creo que tiene mejores números especialmente encontrando los jugadores de los que puso hoy (viernes). Esto toma tiempo, conocer los jugadores que tiene alrededor, dónde es que le gusta (pasar la bola). Contento con lo que trajo. Nada está escrito en papel. De aquí al lunes, vamos a sentarnos y buscar la manera que sea la mejor para el grupo”, apuntó González, quien no descartó colocarlo en el cuadro titular para el juego del lunes.

Zeigler comparte la posición de armador en la ventana con los veteranos Gary Browne y Tjader Fernández.

Zeigler se destacó por su defensa durante su carrera colegial en la División 1 de la NCAA con los Tennessee Volunteers. Actualmente, milita en la LNB Pro A de Francia con el club Nanterre 92.

Tags
Puerto RicoSelección Nacional de Baloncesto de Puerto RicoFIBA AméricasFIBAJamaicaEquipo Nacional
ACERCA DEL AUTOR
Jorge Figueroa Loza
Jorge Figueroa LozaArrow Icon
Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 29 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: