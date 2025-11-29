“Me sentí bastante cómodo”: Zakai Zeigler ofreció minutos de calidad en su debut con Puerto Rico

Los minutos que Zakai Zeigler estuvo en cancha durante su debut con el Equipo Nacional en el revés, 92-90, contra Jamaica, fueron de calidad.

Saliendo del banco, el armador de ascendencia puertorriqueña anotó un triple, su primer canasto con el uniforme de Puerto Rico, con 26 segundos del primer parcial que puso a los locales arriba 26-25, luego de estar abajo temprano 10-3.

En el tercer parcial, después de que los jamaiquinos construyeron una racha de 16-0, Zeigler volvió al juego y atinó siete puntos para poner en juego a los boricuas, devolviendo la alegría a los fanáticos en las gradas del Coliseo Roberto Clemente.

En 20 minutos de juego, Zeigler terminó con 13 puntos, de 6-6 en tiradas libres, con tres asistencias y dos errores.

PUBLICIDAD

“Tuve un par de días para ajustarme. Hablando con los coaches y el resto, me dijeron que saliera con confianza, jugando en el sistema, pero libre. Me sentí bastante cómodo. Quiero agradecer a los coaches y a todos por permitirme jugar en el equipo y representar al país, mi primera vez aquí. Es una bendición por el momento”, dijo Zeigler, de 23 años, luego del partido.

“No logramos el resultado que queríamos, pero los fanáticos estuvieron geniales, tuvieron mucha energía. Agradezco a todos los que vinieron. Espero que vuelvan el lunes. Agradezco el amor que me brindaron”, añadió.

Zakai Zeigler en su debut con el Equipo Nacional. (José Raúl Santana)

Puerto Rico y Jamaica vuelven a verse el lunes para culminar la primera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027.

El técnico nacional Carlos González, por su parte, elogió el desempeño de su nuevo pupilo.

“Hizo un gran trabajo para ser su primer juego aquí con la Selección. Pone mucha presión defensivamente. Está encima ahí siempre en los jugadores. Consiguió oportunidades para anotar que, honestamente, nuestro primer juego como grupo, no sabía que tenía la capacidad para encestar de esa manera. Creo que lo hizo muy bien, buscando a sus compañeros. Puede mejorar porque esa es su fortaleza”, resaltó González.

“Al final del día, las estadísticas no dicen la capacidad de pasar, pero creo que tiene mejores números especialmente encontrando los jugadores de los que puso hoy (viernes). Esto toma tiempo, conocer los jugadores que tiene alrededor, dónde es que le gusta (pasar la bola). Contento con lo que trajo. Nada está escrito en papel. De aquí al lunes, vamos a sentarnos y buscar la manera que sea la mejor para el grupo”, apuntó González, quien no descartó colocarlo en el cuadro titular para el juego del lunes.

Zeigler comparte la posición de armador en la ventana con los veteranos Gary Browne y Tjader Fernández.