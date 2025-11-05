Opinión
5 de noviembre de 2025
75°lluvia ligera
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Moca domina a Manatí en el inicio de la final del BSNF

Las Explosivas doblegaron a las Atenienses en el primer partido de la serie de campeonato

5 de noviembre de 2025 - 11:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Hillary Martínez (izquierda) lideró la ofensiva de las Explosivas. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Con una brillante actuación de Hillary Martínez, las Explosivas de Moca defendieron su casa y se apuntaron el primer triunfo de la serie final 2025 del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) al superar, 72-53, a las Atenienses de Manatí en el Coliseo Dr. Juan A. Sánchez Acevedo.

RELACIONADAS

Martínez lideró la ofensiva con 22 puntos, mientras que Ashley Torres logró un doble-doble de 18 unidades y 12 rebotes. Leigha Brown añadió 13 tantos y Taya Corosdale completó el ataque con 12, en una noche de dominio total por parte del conjunto mocano.

Por las Atenienses, Kaela Hilaire fue la mejor con 17 puntos, seguida de la veterana Pamela Rosado con 10.

Manatí comenzó con fuerza el encuentro, abriendo con una corrida de 12-2 tras una jugada de foul y vale de Hilaire con 5:45 por jugar del primer cuarto. Sin embargo, Moca reaccionó con un rally de 15-2, impulsado por ocho tantos de Martínez y seis de Torres, para tomar el control del marcador, 17-14, al cierre del primer parcial.

El juego se mantuvo parejo hasta el descanso del medio tiempo con el marcador empatado a 32.

Pero, en la segunda mitad, las Explosivas asumieron el comando de forma contundente con 11 puntos consecutivos, sellados por un triple de Corosdale que les dio ventaja de 43-32 con 7:23 del tercer parcial. Moca cerró el tercer periodo arriba 57-46 y nunca volvió a mirar atrás.

En el tramo final, un tiro libre de Brown amplió la ventaja a 22 puntos, 72-50, restando 1:45, confirmando el dominio de las locales en el primer choque de la serie.

La serie final, pautada a un máximo de siete encuentros, continuará el jueves cuando las Atenienses reciben a las Explosivas en el Coliseo Juan A. Cruz Abreu. El partido será transmitido por Punto 2.

ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
