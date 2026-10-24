Moca reacciona y detiene en tres su racha de derrotas consecutivas en el BSNF

Las campeonas defensoras Explosivas de Moca detuvieron una racha de tres reveses consecutivos en el Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) al derrotar 77-71 a las Atenienses de Manatí en la acción del viernes.

Las Explosivas tuvieron ventaja de hasta 14 puntos durante el cuarto parcial, pero las Atenienses no bajaron la intensidad y con un avance 7-0, impulsado por un triple de Pamela Rosado, redujeron la diferencia a 70-63 cuando restaban 3:50 minutos por jugarse.

Sin embargo, Moca respondió con un empuje de 5-2 que incluyó un importante triple de Gabriela Ortega para ampliar nuevamente su ventaja a diez puntos, 75-65, con 2:49 en el reloj.

Manatí continuó luchando y encontró en Rosado a su principal figura ofensiva durante los minutos finales. La veterana armadora encestó tres triples en el último parcial, incluyendo uno cuando restaban apenas 28 segundos, para mantener vivas las esperanzas de las Atenienses. No obstante, las Explosivas resistieron el empuje y defendieron su ventaja en los momentos decisivos del encuentro.

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Leigha Brown logró 20 puntos, siete rebotes y cinco asistencias por Moca. Por Manatí, Kaela Hilaire fue la mejor con 19 tantos, cinco rebotes y seis asitencias.

Las Explosivas colocaron su marca en 5-9, mientras las Atenienses juegan ahora para 9-4.

Calientes las Leonas

Por otro lado, las Leonas de Ponce mantuvieron vivas sus opciones de clasificar a la postemporada con un espectacular avance de 11-0 al cierre del partido, para superar 71-60 a las Gigantes de Carolina.

Fue la segunda victoria consecutiva para Ponce, ambas frente a dos de los principales equipos del torneo.

El encuentro llegó a sus minutos decisivos con Ponce al frente 63-60, cuando Brittany Brewer consiguió un tiro brincado con 2:32 por jugarse que amplió la ventaja de las locales a cinco puntos.

A partir de ese momento, las Giants se quedaron sin respuestas ofensivas y las Leonas completaron un avance de 8-0 que terminó por sentenciar el desafío.

La refuerzo Aaliyah Dunham fue responsable de cuatro de esos últimos ocho puntos, en un cierre en que Ponce dominó ambos lados de la cancha.

La ofensiva de las Leonas contó con cinco jugadoras en doble cifra, encabezadas por Dunham, quien registró 21 puntos, siete rebotes y seis asistencias. Además, Adryana Quezada consiguió un doble-doble de 10 tantos y 14 rebotes, mientras que Brewer también completó uno con 14 puntos y 10 rebotes.

Por las Gigantes, Grace Berger fue la jugadora más destacada al terminar con 17 unidades y seis rebotes.

La derrota fue la segunda consecutiva para Carolina luego de nueve victorias consecutivas. Tiene marca de 10-4.

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Ponce mejoró a 6-8 y fortaleció sus aspiraciones de asegurar uno de los últimos boletos disponibles para la postemporada.

Caguas reacciona

Las Criollas de Caguas contaron con una extraordinaria aportación de 67 puntos de sus tres jugadoras refuerzos para regresar a la ruta ganadora, derrotando 86-82 a domicilio a las Cangrejeras de Santurce.

Caguas mejoró a 10-5. Santurce sufrió su quinta derrota consecutiva y cayó a 8-7.

Con apenas siete segundos por jugar, Daishalee Salamán convirtió un tiro libre que redujo la ventaja de Caguas, 84-82, y mantuvo vivas las esperanzas de las locales. Sin embargo, en la siguiente posesión, Kiara Leslie cometió una falta personal contra Katie Villarini, quien respondió encestando sus dos intentos para ampliar definitivamente la ventaja de las Criollas, 86-82.

Santurce tuvo una última oportunidad, pero Brianna Jones falló un lanzamiento de tres puntos que puso punto final al desafío.

Taylor Robertson encabezó la ofensiva de Caguas con 24 puntos y ocho rebotes. Por las Cangrejeras, Jones fue la mejor anotadora con 24 tantos.