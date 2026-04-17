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Muere el legendario baloncelista brasileño Oscar Schmidt

El exjugador falleció a los 68 años tras una lucha de 15 años contra un tumor cerebral

17 de abril de 2026 - 4:57 PM

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En la foto, José "Piculín"Ortiz, izquierda, y el brasileño Oscar Schmidt. (Archivo Histórico)
En una foto histórica, José "Piculín"Ortiz, izquierda, y el brasileño Oscar Schmidt.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Sao Paulo - Oscar Schmidt, miembro del Salón de la Fama del Baloncesto, conocido por sus compatriotas brasileños como la “Mano Santa”, falleció el viernes a los 68 años.

La familia de Schmidt declaró en un comunicado que Schmidt luchó contra un tumor cerebral durante 15 años “con valentía, dignidad y resiliencia... sin dejar de ser un ejemplo de determinación, generosidad y amor por la vida”.

Oscar deja un legado que trasciende el deporte e inspira a generaciones de atletas y admiradores en Brasil y en todo el mundo.”

Anteriormente, el Hospital de Maternidade Municipal Santa Ana en la ciudad de Santana de Parnaiba, en las afueras de la metrópolis de Sao Paulo, dijo que la familia de Schmidt solicitó privacidad sin dar más detalles.

Schmidt nunca jugó en la NBA, pero es muy querido en Brasil por su dedicación a la selección nacional durante 19 años y por convertirse en uno de los máximos anotadores de la historia del baloncesto. También fue protagonista de una victoria histórica contra Estados Unidos en la final de los Juegos Panamericanos de 1987.

“El jugador más grande de la historia del baloncesto brasileño se despide como un símbolo absoluto del deporte, protagonista de una trayectoria que redefinió los límites de lo posible en una cancha”, declaró la Confederación Brasileña de Baloncesto en un comunicado. “Su muerte cierra una era. Pero su grandeza perdura”.

Schmidt comenzó su carrera profesional en 1974, principalmente en su país natal e Italia, donde se convirtió en ídolo infantil del futuro astro Kobe Bryant . En 1984, los Nets de la NBA lo seleccionaron en la sexta ronda del draft y entrenó con ellos, pero rechazó un contrato. En aquel entonces, los jugadores de la NBA no podían jugar para sus selecciones nacionales.

Con una estatura 6′ 8″, era un excelente tirador de tres puntos en la década de 1980, cuando muchos entrenadores desaconsejaban esta práctica. Esto le valió el apodo de “Mão Santa” (Mano Santa).

Schmidt debutó con la selección de Brasil a los 19 años en 1977 y disputó 326 partidos, con un promedio de 23.6 puntos por encuentro.

Participó en cinco Juegos Olímpicos y cuatro Copas del Mundo, igualando el récord. Es el máximo anotador histórico en ambos torneos. Aún ostenta siete de los diez partidos con mayor puntuación en la historia de los Juegos Olímpicos y posee los récords de puntos en un solo partido: 55 contra España en 1988 y 52 contra Australia en 1990.

“Más allá de los resultados y las medallas, Oscar representó los valores que definen el espíritu olímpico: dedicación, resiliencia y respeto a los rivales”, declaró el comité olímpico de Brasil en un comunicado.

La victoria en los Juegos Panamericanos de 1987 en Indianápolis marcó la primera vez que un equipo estadounidense perdió un torneo internacional importante en casa. Brasil ganó 120-115 y Schmidt fue el máximo anotador con 46 puntos.

Schmidt se retiró en 2003 a los 45 años. Superó a Kareem Abdul-Jabbar como el máximo anotador no oficial de todos los tiempos, y su total conocido de 49.737 puntos entre club y selección nacional fue finalmente superado por LeBron James en 2024.

Fue incluido en el Salón de la Fama de la FIBA ​​en 2010, en el Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial en 2013 y en el Salón de la Fama del Baloncesto Italiano en 2017.

Tras su retiro, Schmidt se convirtió en uno de los oradores motivacionales más populares de su país. A menudo hablaba de su lucha contra el tumor cerebral que le diagnosticaron en 2011, de su amor por Brasil y del baloncesto.

A Schmidt le sobreviven su esposa, Maria Cristina Victorino, con quien se casó en 1981, y dos hijos.

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