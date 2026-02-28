Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Nelson Colón consigue su primera victoria como dirigente de Panamá

Los panameños, bajo el mando del técnico ponceño, derrotaron a Cuba en la segunda ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027

28 de febrero de 2026 - 4:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Nelson Colón al mando de Panamá. (FIBA)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

El dirigente puertorriqueño Nelson Colón debutó como dirigente de Panamá el viernes derrotando a Cuba, 84-81, en la segunda ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027.

Colón, extécnico de la Selección Nacional de Puerto Rico, fue anunciado como mentor del seleccionado panameño el pasado enero en sustitución del argentino Gonzalo García. El también boricua Carlos Rivera, estratega de los Leones de Ponce en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), funge como su asistente técnico.

Panamá (1-2) llegó al partido con dos derrotas frente a Uruguay en el Grupo D. Con el triunfo, están terceros en la llave, en lucha por el pase a la segunda ronda. El próximo rival será Argentina (2-1) el lunes.

Contra Cuba (0-3), Iverson Molinar lideró con 26 puntos, seguido por 22 de Ernesto Oglivie.

Panamá se vio sin los servicios del armador boricua Jhivvan Jackson, quien se lastimó el ligamento anterior cruzado de la rodilla durante las prácticas del equipo. El centro Akil Mitchell, por su parte, no está presente en la convocatoria.

Colón, actual estratega de los Cangrejeros de Santurce, dirigió a Puerto Rico desde 2021 a 2024, obteniendo un puesto número 12 en la Copa del Mundo 2023 en Filipinas, más devolviendo al programa adulto a unos Juegos Olímpicos en París 2024, primera vez en dos décadas.

Nelson ColónPanamáFIBA AméricasFIBACopa del Mundo FIBA
