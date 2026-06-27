“No se puede reemplazar”: José Alvarado lamenta el inesperado retiro de Tremont Waters

El inesperado retiro de Tremont Waters de la Selección Nacional tomó por sorpresa a la afición local.

También, fue una noticia inesperada para Carlos Arroyo, gerente general del programa adulto, y José Alvarado, armador titular del conjunto patrio.

Ambas figuras del baloncesto lamentaron, por separado, la decisión del estelar base, quien fue uno de los principales protagonistas del exitoso pasado ciclo olímpico de Puerto Rico.

“Una gran pieza, una figura que vamos a extrañar mucho”, expresó Arroyo.

“Tuvo unos torneos grandes, momentos grandes para nuestra Selección. Lo único que nos queda es darle las gracias por los momentos vividos por la camisa. Ahora, le toca a los jóvenes que vienen subiendo”, indió Arroyo.

Carlos Arroyo junto a Tremont Waters e Isaiah Piñeiro en el Mundial 2023 en Filipinas. (Ramon "Tonito" Zayas)

Waters, de 28 años, colgó las zapatillasa pesar de formar parte de la preselección de 24 jugadores para la tercera ventana clasificatoria al Mundial FIBA 2027, que se disputará la próxima semana.

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El armador no vestía el uniforme de Puerto Rico desde los Juegos Olímpicos de París 2024.

Posteriormente se perdió un año de acción debido a una operación en el tendón de Aquiles y regresó este año con los Gigantes de Carolina-Canóvanas en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Su decisión responde al deseo de concentrarse en su carrera profesional y completar su recuperación física.

“(Sorprendió) Por la edad. Una nunca quiere que los muchachos, cuando están entrando en su mejor nivel se retiren, uno quiere verlos desarrollarse con el equipo. Pasó con Angelito (Ángel Rodríguez) también. José Juan Barea y yo jugamos muchos años con la Selección, pero hay que respetar la decisiones personales de cada jugador”, opinó Arroyo.

Después de la Copa del Mundo FIBA 2019 en China, Rodríguez dejó el programa adulto, también a sus 28 años, por motivos personales.

Waters, por su parte, ayudó a Puerto Rico a clasificar al Mundial 2023 de Filipinas. En el torneo, promedió 20 puntos.

Junto a José Alvarado, lideró además al combinado boricua a conquistar el boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024 durante el Repechaje disputado hace dos años en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en Hato Rey.

Gracias a esa clasificación, Puerto Rico regresó al torneo olímpico por primera vez desde Atenas 2004.

“Fue una gran pérdida para nosotros”, dijo Alvarado, quien lleva varios días en la isla celebrando el campeonato de la NBA con los Knicks de Nueva York y quien jugará en la venidera ventana.

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1 / 15 | En imágenes: José Alvarado llega a La Perla con el trofeo Larry O'Brien. José Alvarado durante su visita a la cancha de baloncesto en La Perla. - Xavier Araújo 1 / 15 En imágenes: José Alvarado llega a La Perla con el trofeo Larry O'Brien José Alvarado durante su visita a la cancha de baloncesto en La Perla. Xavier Araújo Compartir

“Quiero decirle que Dios lo bendiga y agradecerle por todo lo que hizo. Hizo mucho por la isla. Definitivamente, vamos a extrañar a un jugador como él. No se puede reemplazar. Es un gran jugador en general, haciendo las cosas pequeñas. Será duro”, añadió.

Un integrante del Equipo Nacional que compartió con Waters en el pasado Mundial y en los Juegos Olímpicos, fue el alero Isaiah Piñeiro. Definió a Waters como un “general del tabloncillo”.

“Es un gran tipo, gran talento. Fuera de este mundo. Solo pocos pueden hacer lo que él hace en cancha. Definitivamente, es una pérdida para la Selección. Le deseo lo mejor y espero que esté en paz con su decisión. Tienes sus razones. Logramos mucho con él como equipo”, declaró Piñeiro a El Nuevo Día.