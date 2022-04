Sacramento, California - CJ McCollum y Jaxson Hayes anotaron 23 puntos cada uno y los Pelicans de Nueva Orleans lograron el martes un boleto para el minitorneo que definirá a los últimos clasificados de la Conferencia Oeste para la postemporada luego de superar 123-109 a los Kings de Sacramento.

Entretanto, los Spurs de San Antonio hicieron lo propio en Denver, cuando Devin Vassell y Keldon Johnson anotaron cada uno 20 puntos para ayudar a arrollar 116-97 a los Nuggets, y meterse así en el ‘play in’.

Estos dos resultados, que al momento tienen a Nueva Orleans en el noveno puesto del Oeste, y a San Antonio en el décimo, se combinaron al revés de los Lakers de Los Ángeles, que quedaron eliminados y bajaron a la undécima posición al perder contra Phoenix.

Brandon Ingram totalizó 17 tantos, ocho asistencias y siete rebotes para los Pelicans (35-44), que nunca estuvieron por detrás en la pizarra y sumaron su carta victoria en cinco fechas.

Damian terminó con 22 unidades para Sacramento. Los Kings, que el domingo batieron un récord de la NBA al quedar eliminados de la lucha por los playoffs por decimosexta temporada consecutiva, llegaron al descanso con una desventaja de tres puntos, pero no pudieron aguantar el ritmo de anotación de los Pelicans en la segunda mitad.

Sacramento se acercó a 105-99 en el cuarto pero McCollum respondió con una canasta e Ingram lo siguió con dos tiros libres.

Con el triunfo, los Pelicans dieron un paso más hacia su regreso a la postemporada por primera vez desde la de 2017-2018. Nueva Orleans se mantuvo en la lucha pese a no tener a su as Zion Williamson, quien no juega desde que se fracturó el pie derecho y se sometió a una operación antes del inicio del curso.

San Antonio aseguraba con revés de los Lakers

Por otro lado, con el triunfo de San Antonio, los Spurs aseguraron también su participación en el minitorneo especial que define a los últimos clasificados de cada conferencia en la postemporada.

Los Spurs tenían la oportunidad de asegurar al menos el sitio de décimo preclasificado en la Conferencia Oeste en caso de que los Lakers cayeran en un partido posterior de la jornada, lo que efectivamente ocurrió en Phoenix. Pero San Antonio hizo su parte sin esperar el otro resultado.

Nikola Jokic, el Jugador Más Valioso de la temporada anterior, consiguió 41 puntos y 17 tableros para los Nuggets, que tuvieron la oportunidad de asegurar un lugar en la postemporada si hubieran logrado la victoria tras la derrota de Minnesota ante Washington.

Seis jugadores de los Spurs terminaron con al menos 10 puntos en lo que fue el primer triunfo del club en Denver desde el 5 de enero de 2017. Pero nada fue fácil incluso después de que San Antonio se despegó 21 unidades a finales del segundo cuarto.

Los Nuggets redujeron la diferencia a cuatro unidades a comienzos del último cuarto pero los Spurs recuperaron impulso con una ofensiva en la que anotaron 14 puntos contra 2 de los locales.

En una jugada crucial, Davon Reed intentó hacer un pase por la espalda pero Tre Jones robó el balón y anotó de bandeja. Jones terminó con 14 puntos y 10 asistencias.

Antes del partido, los Nuggets eran quintos en la Conferencia Oeste con una ligera ventaja sobre Utah y estaban dos juegos arriba de los Timberwolves (séptimo lugar).

Denver puede terminar de todos modos entre los primeros seis lugares y evitar el minitorneo de repechaje si Minnesota pierde o si el primero gana sus últimos dos partidos en casa.

Los equipos ubicados del séptimo al décimo lugar compiten en el minitorneo ‘play in’.