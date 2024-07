Puerto Rico pierde ante Canadá y sufre su tercer revés en igual número de salidas previo al torneo de baloncesto masculino de París 2024

Puerto Rico, sin embargo, no tiró la toalla para comenzar el cuarto periodo. Tres triples de Alvarado en los primeros cuatro minutos del parcial acercaron a los boricuas, 82-77, con 6:50 en el reloj para el deleite de los fanáticos en Orleans que no deseaban presenciar una paliza. Canadá, no obstante, no dejó espacio para mayores sorpresas y retomó ventaja de doble dígito a mediados del parcial rumbo a asegurar la victoria.