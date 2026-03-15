Puerto Rico se juega la vida este domingo ante Senegal en el clasificatorio al Mundial

Con el margen de error prácticamente agotado, la selección femenina de Puerto Rico saldrá este domingo a la cancha del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot con una misión clara: vencer a Senegal para mantener vivas sus esperanzas de clasificar al Mundial de Baloncesto Femenino FIBA de Alemania 2026.

El combinado boricua llega al partido del domingo ante Senegal con marca de 0-3, luego de sufrir derrotas amplias frente a Italia, Estados Unidos y España. Su último compromiso del torneo será el martes contra Nueva Zelanda a las 8:00 p.m.

El quinteto puertorriqueño necesita victorias ante Senegal y Nueva Zelanda para aspirar al último de los tres boletos que otorga el clasificatorio que se disputa en Puerto Rico. Al momento de redactar estas líneas, España había asegurado el primer cupo tras su victoria sobre Italia el sábado, mientras que Estados Unidos ya estaba clasificado al Mundial luego de conquistar el AmeriCup 2025 en Chile.

PUBLICIDAD

Italia, por su parte, avanzará al Mundial si derrota a España este domingo o si Senegal vence a Puerto Rico. Senegal también puede asegurar su clasificación con una victoria ante el quinteto boricua. En ese escenario, tanto Puerto Rico como Nueva Zelanda, que perdió hoy ante Estados Unidos y no tiene victorias en cuatro cotejos, quedarían eliminados del torneo.