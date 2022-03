A poco más de un mes del comienzo de la temporada 2022 del Baloncesto Superior Nacional (BSN), los Piratas de Quebradillas quedaron sin dirigente.

Allans Colón confirmó hoy, viernes, a El Nuevo Día su sorpresiva salida como entrenador de los Piratas en medio de diferencias filosóficas con el nuevo apoderado, el estadounidense Dion New. Colón dijo que ambas partes llegaron ayer a un acuerdo.

“Hace unas semanas hablamos de la visión del equipo y de cómo se iba a correr el proyecto. El nuevo apoderado iba a estudiar la situación y ayer volvimos a hablar. Creo que habían unas diferencias en la manera que se iba a correr el programa y llegamos a un acuerdo”, dijo Colón.

“No tengo ninguna queja de Dion ni de su grupo de trabajo. Fueron muy profesionales en todo el proceso. Ya yo había comenzado un plan de trabajo con Roberto Roca cuando él era el apoderado y al llegar este nuevo grupo sabía que las cosas se tenían que discutir de nuevo. Estoy agradecido del trato de todas las personas en Quebradillas y les deseo mucho éxito”, abundó.

Colón asumió la dirección de los Piratas en medio de la pasada temporada en sustitución de Eddie Casiano. Quebradillas clasificó a los cuartos de final, pero se eliminó ante Bayamón.

Roca, en tanto, vendió la franquicia quebradillana al empresario estadounidense por $1 millón a finales del año pasado. Y en pasados días iniciaron los entrenamientos sin la presencia de Colón en la cancha. Los asistentes Rafael Muñiz y Danny Deida han estado corriendo las prácticas junto a un ‘skill coach’ estadounidense.

Colón no sabe quién lo reemplazará en Quebradillas. Y aseguró que no tiene ninguna oferta de trabajo de otra franquicia. Ha trascendido que él podría ser una opción en Fajardo, ya que el técnico español Iván Deniz aún no ha llegado a la isla.

El apoderado de los Cariduros, Wilson López, dijo que Deniz continúa siendo su primera opción.

Gestiones por conseguir una reacción de New han sido infructuosas. Incluso en los dos meses que lleva al frente de la franquicia, New no ha respondido ninguna petición de entrevista de este medio para saber cómo llegó a la liga y cuáles son sus planes con el equipo.

El torneo comenzará el 9 de abril.