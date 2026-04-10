Ramses Meléndez irrumpe con fuerza con los Capitanes de Arecibo en su segunda campaña en el BSN

El alero arecibeño Ramses Meléndez ha tenido un impacto inmediato con los Capitanes de Arecibo en su segunda temporada en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), tras integrarse al equipo en pasados días.

Meléndez se unió a los Capitanes en su sexto partido de la temporada, luego de culminar su participación con los Capitanes de Ciudad de México en la G-League, donde registró promedios de 11.5 puntos, 3.8 rebotes y 1.1 asistencias por juego en su primera experiencia.

Su etapa en la liga de desarrollo de la NBA concluyó tras la eliminación de su equipo en la primera ronda de los playoffs ante los Rip City Remix, filial de los Trail Blazers de Portland, destacándose en su último partido con 26 puntos, cuatro asistencias y tres rebotes.

A su llegada a Arecibo, Meléndez no tardó en demostrar su valor. En su debut el pasado 6 de abril ante los Gigantes de Carolina-Canóvanas, fue pieza clave en la victoria 123-116 al aportar 35 puntos, cinco rebotes y tres robos de balón.

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Ese impacto se volvió a evidenciar en el triunfo de los Capitanes sobre los Leones de Ponce por marcador de 101-82, donde sumó 22 puntos, cuatro rebotes y un robo.

En dos partidos promedia 28.5 puntos en 28.9 minutos. Y lanza para un extraordinario 66.7% (9-6) desde la línea de tres puntos.

Sobre su rápida adaptación al equipo, el canastero, de 23 años, destacó la importancia del respaldo recibido dentro de la organización.

“Es gracias a la confianza que me ha dado el equipo”, expresó Meléndez, quien también resaltó el rol del dirigente Juan Cardona en su proceso de integración.

“Es una bendición para mí tener un coach que confíe en mí”, continuó en entrevista con El Nuevo Día.

El jugador añadió que el ambiente dentro del conjunto ha sido determinante para su desempeño.

“Somos una familia y lo que me ha ayudado a encajar ha sido esa confianza y el amor de la fanaticada, es como si nunca hubiese faltado”, sostuvo Meléndez, quien entiende que su aporte es uno completo hacia el equipo en ambos lados de la cancha.

Además, los Capitanes se mantienen en una sólida posición dentro del torneo, ocupando el segundo lugar en su conferencia con marca de 5-2, solo por detrás de los Santeros de Aguada, lo que resalta aún más la importancia del impacto de Meléndez en este arranque de temporada.