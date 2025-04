“Más que nada, solo quería jugar”, dijo Butler. ”Este es el mejor momento del año para todos, por eso pasas por lo que pasas. Así que perderme un juego, no me gusta, pero estoy de vuelta, estoy de vuelta de una gran manera”.

“Esta noche fue genial. Jugó a pesar de la lesión, fue hermoso”, comentó su compañero de equipo Draymond Green. ”Lo que su presencia hace por este equipo es enorme. Los primeros tres cuartos, no podía moverse. No estoy seguro de cómo comenzó a moverse en el cuarto cuarto, pero los primeros tres cuartos no podía moverse. Sin embargo, nunca se quejó. Se mantuvo firme”.