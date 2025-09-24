Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
24 de septiembre de 2025
81°lluvia ligera
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Resumen BSNF: las Cafeteras siguen sin reaccionar aún con la entrada de Eddie Casiano

Yauco encadena cinco derrotas consecutivas, dos con el nuevo mentor, y ocupa el último puesto en la tabla de posiciones

24 de septiembre de 2025 - 9:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Eddie Casiano al mando de las Cafeteras de Yauco en el BSNF. El mentor tiene marca de 0-2 desde su debut en la liga. (Felix Guayciba)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

Las Cafeteras de Yauco siguen sin conocer la victoria a pesar de la entrada del dirigente Eddie Casiano, cayendo al sótano del torneo 2025 del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BNSF).

RELACIONADAS

El quinteto cafetero encadena dos derrotas consecutivas desde la entrada de Casiano, quien sustituyó a Roberto “Bobby” Porrata tras un lento arranque de temporada.

Bajo Casiano, también mentor de los Atléticos de San Germán en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), Yauco perdió, 79-84, frente a las Gigantes de Carolina y el domingo, 75-67, ante las Atenienses de Manatí.

La marca de las Cafeteras es de 3-8, sucumbiendo en sus últimos cinco compromisos. Yauco recibe la visita de las Criollos de Caguas el miércoles en el Coliseo Raúl “Pipote” Oliveras.

Igualadas Moca y Santurce

En el tope de la tabla de posiciones hay un empate entre las Cangrejeras de Santurce y las Explosivas de Moca, quienes juegan para 8-3.

Las campeonas defensoras suman cuatro victorias consecutivas, venciendo el pasado sábado a las Ganadores de Hatillo. Buscaban preservar el buen momento el martes frente Manatí previo al receso del próximo fin de semana por el Juego de Estrellas.

Moca, por su parte, vio caer una racha de seis triunfos el sábado, 80-79, contra las Criollas. Las Explosivas vuelve a la acción el miércoles contra Juana Díaz.

En ascenso las Gigantes

En Carolina, las máximas campeonas del BSNF tiene cuatro victorias en sus últimos cinco desafíos para ocupar el tercer lugar de la tabla con 7-5.

Las Gigantes retornan a cancha el jueves contra Manatí.

En el cuarto lugar están las Pollitas de Isabela (6-4), quienes han perdido tres de sus últimos cinco duelos. El viernes se ven con las Criollas.

El lunes, las Monarcas ganaron su primer partido como local tras superar, 91-85, a Caguas, quebrando una seguidilla de tres reveces. Juana Díaz llevaba cuatro partidos sin ganar en su tabloncillo.

Monarcas y Criollas juegan para 5-6.

En el séptimo encasillado están las Atenienses (4-5) y en el octavo las Ganaderas (4-6), quienes atraviesan por una racha de cuatro fracasos.

En la novena posición militan las Leones de Ponce (3-7).

La importada de las Monarcas de Juana Díaz, Imani McGee.
La importada de las Monarcas de Juana Díaz, Imani McGee. (Jorge Correa)

Dominante McGee

Imani McGee-Stafford ha establecido su dominio en el BSNF desde su debut en el torneo local con las Monarcas.

En ocho partidos, la hermana del centro importado campeón con los Vaqueros de Bayamón JaVale McGee es líder de la competencia en promedio de puntos (26.3), rebotes (17.6) y bloqueos (3.1).

Talia Von Oelhoffen, de las Leonas, la sigue con 20.6 puntos y 7.8 asistencias, primer en dicho departamento.

Tags
BSNFEddie CasianoYaucoCangrejeras de SanturceMoca
ACERCA DEL AUTOR
Jorge Figueroa Loza
Jorge Figueroa LozaArrow Icon
Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 23 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: