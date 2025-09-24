Resumen BSNF: las Cafeteras siguen sin reaccionar aún con la entrada de Eddie Casiano

Las Cafeteras de Yauco siguen sin conocer la victoria a pesar de la entrada del dirigente Eddie Casiano, cayendo al sótano del torneo 2025 del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BNSF).

El quinteto cafetero encadena dos derrotas consecutivas desde la entrada de Casiano, quien sustituyó a Roberto “Bobby” Porrata tras un lento arranque de temporada.

Bajo Casiano, también mentor de los Atléticos de San Germán en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), Yauco perdió, 79-84, frente a las Gigantes de Carolina y el domingo, 75-67, ante las Atenienses de Manatí.

La marca de las Cafeteras es de 3-8, sucumbiendo en sus últimos cinco compromisos. Yauco recibe la visita de las Criollos de Caguas el miércoles en el Coliseo Raúl “Pipote” Oliveras.

Igualadas Moca y Santurce

En el tope de la tabla de posiciones hay un empate entre las Cangrejeras de Santurce y las Explosivas de Moca, quienes juegan para 8-3.

PUBLICIDAD

Las campeonas defensoras suman cuatro victorias consecutivas, venciendo el pasado sábado a las Ganadores de Hatillo. Buscaban preservar el buen momento el martes frente Manatí previo al receso del próximo fin de semana por el Juego de Estrellas.

Moca, por su parte, vio caer una racha de seis triunfos el sábado, 80-79, contra las Criollas. Las Explosivas vuelve a la acción el miércoles contra Juana Díaz.

En ascenso las Gigantes

En Carolina, las máximas campeonas del BSNF tiene cuatro victorias en sus últimos cinco desafíos para ocupar el tercer lugar de la tabla con 7-5.

Las Gigantes retornan a cancha el jueves contra Manatí.

En el cuarto lugar están las Pollitas de Isabela (6-4), quienes han perdido tres de sus últimos cinco duelos. El viernes se ven con las Criollas.

El lunes, las Monarcas ganaron su primer partido como local tras superar, 91-85, a Caguas, quebrando una seguidilla de tres reveces. Juana Díaz llevaba cuatro partidos sin ganar en su tabloncillo.

Monarcas y Criollas juegan para 5-6.

En el séptimo encasillado están las Atenienses (4-5) y en el octavo las Ganaderas (4-6), quienes atraviesan por una racha de cuatro fracasos.

En la novena posición militan las Leones de Ponce (3-7).

La importada de las Monarcas de Juana Díaz, Imani McGee. (Jorge Correa)

Dominante McGee

Imani McGee-Stafford ha establecido su dominio en el BSNF desde su debut en el torneo local con las Monarcas.

En ocho partidos, la hermana del centro importado campeón con los Vaqueros de Bayamón JaVale McGee es líder de la competencia en promedio de puntos (26.3), rebotes (17.6) y bloqueos (3.1).