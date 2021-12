El presidente del Baloncesto Superior Nacional (BSN), Ricardo Dalmau, está analizando seriamente si oficializa su candidatura a la elección especial para llenar la vacante de alcalde en Guaynabo, supo el miércoles El Nuevo Día.

La elección especial se realizará el 15 de enero, tras la renuncia de Ángel Pérez, quien está acusado de corrupción en la esfera federal, efectiva el día siguiente.

Dalmau tiene hasta el martes próximo para someter su candidatura. Ese mismo día, la junta de directores del BSN tendrá su primera reunión luego de la culminación de la temporada 2021 el pasado mes.

Si aspira a la posición, Dalmau deberá renunciar como presidente del BSN, tras dos temporadas al frente del organismo. Dalmau reemplazó a Fernando Quiñones para la temporada 2020, afectada por la pandemia de COVID-19 y que terminó en un formato ‘burbuja’ en Río Grande.

PUBLICIDAD

Dalmau figura entre los candidatos como el senador del Partido Nuevo Progresista (PNP) Carmelo Ríos; los representantes José Enrique “Quiquito” Meléndez y José “Pichy” Torres Zamora; y Edward O’Neill, hijo del exalcalde Héctor O’Neill, entre otros.

“Ricardo está evaluando si aspira o no. Hay gente dentro del municipio que lo apoya y lo está considerando. Está indeciso en este momento”, dijo una fuente a este medio. “Lo está analizando detenidamente”.

Dalmau, de 44 años y quien jugó 18 temporadas en la liga, cuenta con experiencia con el ayuntamiento guaynabeño.

Durante la administración de O’Neill, fungió como administrador. También tuvo el puesto de Director de la Oficina del Inspector General bajo la gobernación de Luis Fortuño. Actualmente, es miembro de Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico.

El presidente ligero no ha contestado múltiples llamadas de El Nuevo Día para conocer si aspirará al puesto.

“A él le interesa ser candidato, pero no es tan fácil. Si aspira y no es electo, perdería también la presidencia del BSN. Así que está viendo todas las opciones antes de tomar una decisión final”, dijo la fuente.

Sin conocimiento la Liga

A días de la reunión con los dueños de los equipos, el apoderado de los Piratas de Quebradillas, Roberto Roca, dijo a este diario que, en una comunicación reciente con Dalmau, este no expresó su intención por la alcaldía de Guaynabo.

“No me comentó nada. Así que no creo que sería óptimo que estuviera corriendo para una posición política cuando está en el BSN, pero como no estoy en Puerto Rico no tengo conocimiento”, expresó Roca.

PUBLICIDAD

“Si está buscando el puesto, entiendo que habría que convocar la junta y tomar una decisión. Creo que no se pueden trabajar los dos puestos. Un alcalde debe tener todo su tiempo para el municipio. No tendría tiempo para el BSN. Habría conflicto también porque hay un equipo en Guaynabo (los Mets)”, agregó.

La versión de 2018 del reglamento del BSN establece en el Artículo 6.6, inciso b, de Prohibiciones Expresas, que el presidente del organismo “no podrá identificarse u ostentar posición política alguna”.

Henry Neumann abandonó la presidencia del BSN, tras la temporada de 2007 para dar su salto a la política.

En Mayagüez, el apoderado de los Indios, Carlos “Cady” Acosta, indicó que se enteró del nombre de Dalmau en el pote de candidatos de Guaynabo por informes de prensa.

“En realidad no sé si sea cierto o no. No he tenido la oportunidad de hablar con él. Obviamente, seguimos con el itinerario de reuniones de la liga con la primera la semana próxima. No puedo reaccionar porque no tengo idea. Habría que esperar a saber sus aspiraciones. Todo está corriendo normal en la liga”, declaró Acosta.

El apoderado de los Brujos de Guayama Rafael Rodríguez, en tanto, espera que Dalmau permanezca en la liga.

“Me sorprende. Lo vi en las redes y no tengo ninguna certeza de eso, de cuán real será. Él tiene una misión con nosotros y creo que está enfocado en eso. En realidad, me sorprende si aspira. Si no, hubiese notificado algo. No visualizo que las cosas cambien”, dijo Rodríguez.