Rodsan Rodríguez luce inclinada a quedarse más tiempo con las Gigantes: “Por Carolina yo hago lo que sea”

“Me pegaron un grito. Ellos están hablando conmigo. Mi intención era retirarme el año pasado. Ellos quieren retirarme de la forma correcta, como dicen, y pues voy a pensarlo. Pero es más sí que no. Por Carolina yo hago lo que sea. Además, el trato que nos está dando Claudia (Claudia Ramos Zorrilla, la apoderada de las Gigantes) es excepcional. No que en años anteriores no lo fuera, pero la visión que ella nos trae como mujer es maravillosa”, expresó la atleta, natural del barrio Sabana Abajo, en Carolina.