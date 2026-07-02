Sacudida en Boston: Jaylen Brown es enviado a Filadelfia por Paul George

El tiempo de Jaylen Brown en Boston ha llegado a un final sorprendente, con los Celtics decidiendo traspasarlo a uno de sus rivales más históricos.

Brown — el MVP de las Finales de la NBA de 2024, cinco veces All-Star y el cuarto máximo anotador de la liga esta pasada temporada — está siendo traspasado por los Celtics a los 76ers de Filadelfia, según comentó una persona con conocimiento de los términos el miércoles.

Boston recibe a Paul George, junto con una gran cantidad de capital de draft que podría convertirse en dos selecciones de primera ronda y dos selecciones de segunda ronda, de acuerdo con la persona, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el traspaso no había recibido las aprobaciones requeridas por la liga.

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ESPN informó primero sobre el acuerdo de traspaso, y los términos fueron confirmados posteriormente por The Boston Globe.

Suma este movimiento a la lista de movimientos bomba en toda la NBA hasta ahora en esta temporada baja.

LeBron James se va de los Lakers de Los Ángeles como agente libre, y ahora este traspaso se une a una larga lista de movimientos que involucran a jugadores de calibre All-Star — como Giannis Antetokounmpo pasando de Milwaukee a Miami; Kawhi Leonard y Brandon Ingram encabezando un intercambio entre los Raptors de Toronto y los Clippers de Los Ángeles; y Ja Morant siendo traspasado a Portland por Memphis.

Ahora, esto.

El traspaso desarma lo que ha sido uno de los dúos 1-2 más exitosos de la liga en Brown y Jayson Tatum, quienes ayudaron a llevar a los Celtics al título de la NBA de 2024.

Tatum se perdió la mayor parte de esta pasada temporada mientras se recuperaba de una rotura del tendón de Aquiles que ocurrió en los playoffs de 2025, lo que significó que Brown tuvo que cargar con aún más peso para Boston — y terminó con los mejores promedios de su carrera: 28,7 puntos, 6,9 rebotes y 5,1 asistencias por partido.

Sin embargo, parecía que Brown se ha sentido poco valorado, especialmente después de que se supo que Boston lo había incluido en conversaciones de traspaso con Milwaukee cuando Antetokounmpo estaba en el mercado.

“Nadie ha ganado más partidos combinados de temporada regular y playoffs desde que entré a la liga hace 10 años”, publicó Brown en redes sociales durante el fin de semana. Tiene razón: Los Celtics han ganado 523 partidos con Brown en la alineación, incluidos los encuentros de playoffs, lo que es seis más de los que Denver ha ganado con Nikola Jokic en ese lapso.

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Brown ahora podrá formar parte de un equipo en Filadelfia junto al escolta Tyrese Maxey y el pívot Joel Embiid — alguien a quien Brown llamó recientemente un “flopper” en una transmisión en vivo.

“Joel Embiid es un gran jugador, uno de los mejores hombres grandes en la (improperio) historia del baloncesto”, dijo Brown. “Se tira. Él lo sabe. Esto no es noticia de última hora”.

Brown, Maxey (el quinto máximo anotador de la liga esta pasada temporada) y Embiid (dos veces campeón anotador de la NBA) podrían convertirse en un trío francamente aterrador en Filadelfia, y que los Celtics decidan desempeñar un papel en la creación de tal triunvirato solo añade intriga en torno a por qué querían traspasar a Brown en primer lugar.

El traspaso pone fin a una etapa de dos años tremendamente decepcionante para George, quien fue traspasado con dos años restantes de un contrato de agente libre de cuatro años y 212 millones de dólares. George, de 36 años, nunca se acercó a su forma de nueve veces All-Star en Filadelfia y su etapa estuvo marcada por una suspensión de 25 partidos la temporada pasada por reprobar una prueba antidopaje.

Promedió apenas 16,7 puntos en sus dos temporadas en Filadelfia después de superar la marca de 20 puntos en nueve temporadas consecutivas con Indiana, Oklahoma City y los Clippers de Los Ángeles.

Brown es el último gran nombre incorporado para formar equipo con los All-Stars y piedras angulares de la franquicia Embiid y Maxey. Brown puede intentar liderar a los Sixers a su primer título desde 1983; una hazaña que una cadena constante de estrellas desde Ben Simmons hasta James Harden y George no logró cuando se emparejaron con Embiid y Maxey para formar un Big Three.

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George citó razones de salud mental sobre por qué falló una prueba antidopaje y fue suspendido a finales de enero por violar los términos del programa antidrogas de la NBA. Su primer año en Philly estuvo marcado por lesiones de rodilla y del aductor que resultaron en que el alero tuviera uno de los peores años de su carrera en la NBA.

George promedió 16,2 puntos en apenas 41 partidos, fácilmente su promedio de anotación más bajo en una temporada completa desde que promedió 12,1 puntos para Indiana en su segunda temporada en la NBA. Luego se sometió a una cirugía en julio en su rodilla izquierda después de lesionarse durante un entrenamiento y se perdió los primeros 12 partidos de esta pasada temporada.

Este fue el primer movimiento bomba concretado bajo el nuevo presidente del equipo, Mike Gansey, quien reemplazó al despedido Daryl Morey.

Morey fue despedido después de que los Sixers no lograran avanzar más allá de la segunda ronda de los playoffs de la Conferencia Este durante su etapa y fueron barridos por los Knicks, eventual campeón de la NBA, en la segunda ronda la temporada pasada — pero solo después de borrar un déficit de 3-1 para eliminar a Boston en la Ronda 1.

“Filadelfia es un buen equipo de baloncesto”, dijo Brown después de la derrota en el Juego 7 ante los 76ers, seguramente sin saber en ese momento que se uniría a ellos un par de meses después.