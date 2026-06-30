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¡Fin de una era! LeBron James seguirá en la NBA, pero no con los Lakers

El máximo anotador en la historia de la liga jugará la temporada 2026-27, pero ya notificó al equipo que continuará su carrera con otra franquicia

30 de junio de 2026 - 12:30 PM

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LeBron James militó ocho temporadas con los Lakers. (Mark J. Terrill)
Por Servicios combinados

LeBron James aún no colgará las zapatillas. La estrella de la NBA regresará a jugar en la temporada 2026-27, pero no será con los Lakers de Los Ángeles, informó este martes la cadena ESPN.

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Según Rich Paul, director ejecutivo de Klutch Sports, el veterano jugador ya comunicó a la franquicia que continuará su carrera en otro equipo, poniendo fin a una etapa histórica en Los Ángeles y abriendo un nuevo capítulo en su legendaria trayectoria.

Después de ocho temporadas con los Lakers, James se prepara para jugar su campaña número 24 en la NBA.

A sus 41 años, James mantiene un nivel competitivo que le permite seguir siendo una figura de impacto en la liga.

A lo largo de su carrera ha conquistado cuatro campeonatos de la NBA, cuatro premios al Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada, cuatro premios al MVP de las Finales y ha sido seleccionado en múltiples ocasiones al Juego de Estrellas.

LeBron James hizo historia el martes contra el Thunder de Oklahoma City al rebasar los 38,387 puntos de Kareem Abdul-Jabbar para convertirse en el máximo anotador en la historia de la NBA. Momento en que James quiebra la marca con un tiro en la línea de tiros libres faltando 10 segundos del tercer parcial.Bad Bunny, segundo desde la izquierda, estuvo presente en la noche histórica de James junto a otras celebridades.
1 / 9 | En imágenes | La noche que LeBron James se convirtió en el rey de puntos de la NBA. LeBron James hizo historia el martes contra el Thunder de Oklahoma City al rebasar los 38,387 puntos de Kareem Abdul-Jabbar para convertirse en el máximo anotador en la historia de la NBA. - The Associated Press

Además, es el máximo anotador en la historia de la NBA y uno de los pocos jugadores que ha superado las dos décadas de excelencia al más alto nivel.

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LeBron JamesLakers de Los ÁngelesNBA
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