¡Fin de una era! LeBron James seguirá en la NBA, pero no con los Lakers
El máximo anotador en la historia de la liga jugará la temporada 2026-27, pero ya notificó al equipo que continuará su carrera con otra franquicia
30 de junio de 2026 - 12:30 PM
30 de junio de 2026 - 12:30 PM
LeBron James aún no colgará las zapatillas. La estrella de la NBA regresará a jugar en la temporada 2026-27, pero no será con los Lakers de Los Ángeles, informó este martes la cadena ESPN.
Según Rich Paul, director ejecutivo de Klutch Sports, el veterano jugador ya comunicó a la franquicia que continuará su carrera en otro equipo, poniendo fin a una etapa histórica en Los Ángeles y abriendo un nuevo capítulo en su legendaria trayectoria.
Después de ocho temporadas con los Lakers, James se prepara para jugar su campaña número 24 en la NBA.
BREAKING: LeBron James will continue his NBA career for the 2026-27 season and has informed the Los Angeles Lakers that the franchise can move on without him because he will play elsewhere, Klutch Sports CEO Rich Paul tells ESPN. pic.twitter.com/zzVk6xUVF1— Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2026
A sus 41 años, James mantiene un nivel competitivo que le permite seguir siendo una figura de impacto en la liga.
A lo largo de su carrera ha conquistado cuatro campeonatos de la NBA, cuatro premios al Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada, cuatro premios al MVP de las Finales y ha sido seleccionado en múltiples ocasiones al Juego de Estrellas.
Además, es el máximo anotador en la historia de la NBA y uno de los pocos jugadores que ha superado las dos décadas de excelencia al más alto nivel.
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