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DECKS PR debuta carta del boricua Mark Lugris, autor de un gol en el clasificatorio mundialista en 1994

El exfubolista estará presente el sábado en la tienda Soccer Gol durante el estreno de la tarjeta

14 de agosto de 2026 - 5:02 PM

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Carta de DECKS PR de Mark Lugris. (Suministrada )
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

DECKS PR, compañía local de cartas de colección, presentará el sábado una nueva tarjeta dedicada al exfutbolista puertorriqueño Mark Lugris, autor del gol en la victoria de Puerto Rico sobre República Dominicana durante el clasificatorio a la Copa Mundial de la FIFA de 1994.

Lugris estará presente en la tienda Soccer Gol en la Avenida Winston Churchill en San Juande 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

El evento ofrecerá al público la oportunidad de conocer de cerca el proyecto y adquirir la carta.

“Con esta carta queremos que una parte de la historia de nuestro fútbol pueda conservarse en las manos de los fanáticos. No se trata solamente de una carta coleccionable, sino de reconocer un momento y a una figura que forman parte de la memoria deportiva de Puerto Rico”, expresó Kevin De La Cruz, fundador de DECKS PR, en un comunicado de prensa.

Para información adicional y actualizaciones puede visitar la cuenta en Instagram de @deckspr.

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