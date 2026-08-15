Juan Manuel “Juanmita” López hace el peso para su cita en Caguas contra Edwin Cortés

El invicto prospecto Juan Manuel “Juanmita” López de Jesús hizo el viernes el peso para su noche de anfitrión el sábado contra el también boricua Edwin Cortés en el Coliseo Roger Mendoza.

La promesa cagüeña de Top Rank, con marca de 6-0 y tres nocauts, paró la báscula 114.6 libras en el hotel Sheraton de Caguas. Cortés, por su parte, marcó 114.4 libras.

La pelea en la división junior gallo será a seis asaltos.

“Ya lo pudimos ver de frente finalmente. Sabemos lo preparado que está. Se nota. Pero nosotros nos vemos en mejor condición. A demostrar que Juanmita es superior y que tenemos todo para ser campeones del mundo”, dijo López de Jesús a El Nuevo Día vía telefónica.

Juanmita López de Jesús y Edwin Cortés luego del pesaje para su combate el sábado en Caguas. (Top )

Cortés es un boricua zurdo, al igual que López de Jesús, radicado en Nueva Jersey, de 32 años. Ostenta récord de 6-1 con un anestesiado.

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López de Jesús, de 20 años, no permitirá que los nervios de boxear en su ciudad natal aruinen la exitosa velada que espera tener al final de la noche.

“Estamos más que emocionados de estar allí, mateniéndonos serenos, con la cabeza centrada. Contentos pero concentrados. A veces, uno se mete la presión pero tenemos la experiencia suficiente para poder calmarnos y salir a demostrar lo que hemos trabajado en el gimnasio”, apuntó.

La cartelera del sábado será un evento familiar para López de Jesús. Su hermana, Belisa (2-1-1) enfrentará a Magnanamay Delgado (0-4).

“Es más brutal todavía que estemos ambos juntos. No te puedo explicar la emoción que tengo encima”, declaró.