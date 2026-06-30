Nueva pieza para Puerto Rico: el impacto que puede tener Enrique Freeman

Enrique Freeman, la nueva adquisición de la Selección Nacional, no puede esperar a que llegue este miércoles, cuando se una en Canadá al resto de la tropa boricua para la tercera ventana clasificatoria FIBA rumbo al Mundial de 2027.

“Desde que estoy en el vientre he querido jugar por Puerto Rico”, enfatizó el jugador de ascendencia corozaleña durante una entrevista con medios noticiosos el lunes en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón.

Freeman se integra a una Selección que desde el viernes disputa la tercera ventana clasificatoria. Llega con 25 años, una breve experiencia en la NBA y grandes expectativas por vestir, por primera vez, el uniforme de Puerto Rico.

“Sé que habrá unas energías increíbles cuando entremos a la cancha para representar a Puerto Rico. Estoy súper emocionado”, expresó.

Antes de reunirse con el equipo en Canadá, Freeman compartió el lunes una práctica privada con una de las principales figuras de la Selección: el recién coronado campeón de la NBA, José Alvarado.

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Ambos trabajaron en la cancha con el objetivo de comenzar a desarrollar química de cara a la ventana clasificatoria. También participó el escolta Ethan Thompson, quien regresa al combinado nacional.

Freeman contó que ha procurado no abrumar a Alvarado, a quien considera un modelo a seguir. Sin embargo, aseguró que aprovechará la oportunidad para aprender de él.

“Le voy a hacer mil preguntas”, dijo entre risas el delantero, quien busca nutrirse de la experiencia de Alvarado luego de haber disputado partidos con los Timberwolves de Minnesota durante la pasada temporada.

Freeman, de ascendencia corozaleña, pertenece a la reserva de los Vaqueros de Bayamón en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) y actualmente juega bajo un contrato de dos vías con los Timberwolves.

¿Qué aportará Freeman?

El gerente general de la Selección Nacional, Carlos Arroyo, destacó que Freeman aportará tiro a distancia y presencia defensiva en la pintura gracias a su movilidad y a la envergadura de sus brazos. Durante la Liga de Verano de la NBA de 2025, el delantero lanzó para un 56.0 % desde la línea de tres puntos.

Tras concluir la ventana FIBA, Freeman regresará de inmediato a Estados Unidos para reincorporarse a la Liga de Verano de la NBA.

“Tendré esos dos juegos con Puerto Rico y de ahí voy a la Liga de Verano. Me va a ayudar, definitivamente”, afirmó.