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Entrevista
Intercambio para ofrecer una perspectiva relevante, que ha sido revisada para mayor claridad, pero no del todo verificada.

José Alvarado está contento con su contrato, pero no del todo satisfecho

Aunque firmó un importante acuerdo en la NBA, el canastero boricua reveló qué es lo que todavía le falta en su carrera

29 de junio de 2026 - 7:42 PM

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El armador José Alvarado durante un entrenamiento el lunes en el Coliseo Rubén Rodríguez, de Bayamón. (Suministrada FBPUR)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

José Alvarado explicó que su reciente negociación con los Knicks de Nueva York no solo aseguró su futuro en la NBA, sino que también le permitió confirmar su participación con Puerto Rico en la tercera ventana clasificatoria de la FIBA.

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Alvarado acordó la pasada semana con los Knicks un contrato de tres años valorado en más de $14 millones. El acuerdo reemplaza la opción anterior que el jugador tenía con el conjunto campeón de la NBA, la cual estaba valorada en aproximadamente $4.5 millones.

El armador señaló que, aun con este contrato, mantiene la ambición de seguir creciendo como jugador.

“Aseguré unos años con ese contrato, pero tengo más por lograr. Es una bendición, pero tengo que seguir mejorando y aspirar a contratos más grandes antes de que sea tarde. No puedo conformarme”, expresó.

Al finalizar los tres años de contrato, Alvarado tendrá 31 años y acumulará al menos seis temporadas de experiencia en la NBA, con un campeonato en su haber.

El acuerdo se concretó mientras el jugador se encontraba en Puerto Rico, donde fue recibido como campeón de la NBA.

Asimismo, la firma coincidió con su regreso a la Selección Nacional, que enfrentará a Canadá y Bahamas en la tercera ventana FIBA el 3 y 6 de julio, respectivamente.

José Alvarado durante su visita a la cancha de baloncesto en La Perla.Alvarado posa con el trofeo campeón de la NBA.Alvarado llegó el jueves a la isla.
1 / 15 | En imágenes: José Alvarado llega a La Perla con el trofeo Larry O'Brien. José Alvarado durante su visita a la cancha de baloncesto en La Perla. - Xavier Araújo

El jugador indicó que este nuevo contrato le permitió vestir nuevamente el uniforme de Puerto Rico sin restricciones.

“Si no hubiese logrado el acuerdo, probablemente no habría podido jugar”, dijo. “Sé que en la isla a veces se frustra cuando un jugador no puede estar, pero hay un negocio detrás y también tengo responsabilidades con mi familia”.

Alvarado es padre de tres hijos.

“Lo bueno es que logramos el acuerdo y puedo jugar sin preocupaciones. De lo contrario, habrían sido malas noticias”, concluyó.

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José AlvaradoKnicks de Nueva YorkNBASelección Nacional de Baloncesto de Puerto Rico
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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