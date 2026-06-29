Exjugador de los Cangrejeros Malik Beasley es acusado formalmente en investigación federal

Los exjugadores de la NBA Malik Beasley y Ed Davis fueron acusados formalmente en la más reciente ronda de cargos dentro de la investigación federal sobre apuestas deportivas, informaron las autoridades el lunes.

Cuando jugaba para los Bucks de Milwaukee en 2024, Beasley acordó ajustar su rendimiento en función de las tendencias de apuestas en esos partidos, alegaron los fiscales.

“Esquemas de soborno y apuestas con información privilegiada como esta, que involucran a exjugadores de la NBA y a un agente actual de jugadores, quienes habrían explotado información interna de la liga para obtener ganancias, erosionan la integridad del deporte estadounidense y perjudican al público que sigue los partidos”, dijo el fiscal federal Joseph Nocella Jr.

Nocella señaló que el esquema involucró cientos de miles de dólares. Seis personas fueron mencionadas en la acusación presentada en Brooklyn.

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Tras jugar posteriormente con los Pistons de Detroit en 2025, con quienes promedió 3.9 triples por partido —la tercera mejor marca de la liga—, Beasley firmó este año con los Cangrejeros de Santurce en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).