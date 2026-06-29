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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Exjugador de los Cangrejeros Malik Beasley es acusado formalmente en investigación federal

El caso forma parte de una pesquisa sobre presuntas irregularidades en apuestas en la NBA

29 de junio de 2026 - 11:06 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Malik Beasley promedió este año 18.4 puntos por cotejo con los Cangrejeros. (Baloncesto Superior Nacional (BSN))
Por Servicios combinados

Los exjugadores de la NBA Malik Beasley y Ed Davis fueron acusados formalmente en la más reciente ronda de cargos dentro de la investigación federal sobre apuestas deportivas, informaron las autoridades el lunes.

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Cuando jugaba para los Bucks de Milwaukee en 2024, Beasley acordó ajustar su rendimiento en función de las tendencias de apuestas en esos partidos, alegaron los fiscales.

“Esquemas de soborno y apuestas con información privilegiada como esta, que involucran a exjugadores de la NBA y a un agente actual de jugadores, quienes habrían explotado información interna de la liga para obtener ganancias, erosionan la integridad del deporte estadounidense y perjudican al público que sigue los partidos”, dijo el fiscal federal Joseph Nocella Jr.

Nocella señaló que el esquema involucró cientos de miles de dólares. Seis personas fueron mencionadas en la acusación presentada en Brooklyn.

Tras jugar posteriormente con los Pistons de Detroit en 2025, con quienes promedió 3.9 triples por partido —la tercera mejor marca de la liga—, Beasley firmó este año con los Cangrejeros de Santurce en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

En 17 partidos con el conjunto santurcino, promedió 18.4 puntos antes de ser dejado en libertad por la franquicia.

Tags
BaloncestoNBACangrejeros de Santurce BSNApuestas deportivas
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