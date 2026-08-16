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Comerío gana, se vacían los bancos y la final del Béisbol Doble A se calienta

Los Pescadores del Plata tomaron ventaja 2-0 sobre los Azucareros de Yabucoa

16 de agosto de 2026 - 8:12 AM

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Comerío dominó los primeros dos encuentros de la final en el primer fin de semana ante Yabucoa. (Béisbol Doble A)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Pescadores del Plata de Comerío se apuntaron su segunda victoria en la serie final 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A al dominar este sábado 5-2 a los Azucareros de Yabucoa en el Estadio Yldefonso Solá Morales de Caguas, ante más de 3,500 fanáticos.

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Con el triunfo, Comerío tomó ventaja 2-0 en la serie y se colocó a mitad de camino en busca del segundo campeonato nacional de su historia.

El estelar zurdo Luis Leroy Cruz lanzó toda la ruta para acreditarse la victoria, con una dominante actuación de 15 ponches, sin conceder bases por bolas y permitiendo cinco imparables.

Un ramillete de cuatro carreras en la segunda entrada encaminó a los Pescadores del Plata. La primera anotación llegó mediante un bombo de sacrificio de José Ortiz, que llevó al plato a Yadiel Rivera.

Luego, Kevin Bermúdez conectó un cuadrangular con dos corredores en circulación para ampliar la ventaja.

La celebración de Bermúdez provocó el malestar de los jugadores del cuadro de los Azucareros, dando paso a que ambos bancos se vaciaran antes de que el jugador de Comerío llegara al plato.

Una vez pisó el plato fue expulsado del juego. Otros integrantes de ambos equipos también fueron expulsados.

Comerío añadió su quinta carrera en el tercer episodio con un cuadrangular solitario de Pedro Crespo.

El zurdo Noel Pinto sufrió su primera derrota del año al permitir cuatro carreras en 1.2 entradas.

Yabucoa logró descontar en el quinto episodio mediante un cuadrangular de Eric Hernández. Los Azucareros amenazaron en la novena entrada, pero Cruz logró completar la ruta y asegurar la segunda victoria de Comerío en la serie.

La serie continuará el viernes 21 de agosto, con el tercer juego pautado para las 7:30 p.m. en el Estadio Yldefonso Solá Morales de Caguas.

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Beisbol Doble AAzucareros de YabucoaComerío
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