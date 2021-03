Los Lakers de Los Ángeles no reanudan su temporada hasta el viernes, uno o dos días más tarde que la mayoría de los clubes, y ese fue un movimiento muy inteligente por parte de los creadores del calendario de la NBA.

Para los Lakers, y para la NBA, estos días son críticos. Este es el momento de que LeBron James se recargue.

Desde que se abrió la burbuja de reinicio de la NBA que salvó la temporada pasada en julio pasado, ningún jugador ha registrado más minutos, anotado más puntos, repartido más asistencias, hecho más tiros, realizado más tiros o jugadas de transición que James.

No le importa la carga de trabajo, a pesar de que tiene 36 años y es el cuarto jugador más viejo en aparecer en un juego en lo que va de la temporada, solo detrás de Andre Iguodala de Miami, Carmelo Anthony de Portland y JJ Redick de New Orleans. Y sigue siendo de élite, sigue siendo un candidato a Jugador Más Valioso, sigue siendo a los ojos de muchos el mejor jugador del mundo. Pero incluso los mejores necesitan descansar, y ese momento es ahora.

PUBLICIDAD

“¿Es suficiente tiempo? Me tomaré cualquier tiempo, obviamente “, dijo James. “Entonces, aprovecharé al máximo el tiempo que tenemos. ¿Es suficiente tiempo? No, nunca es suficiente tiempo, pero no estamos del lado del tiempo. No estoy del lado del tiempo. Aprovecharé al máximo lo que tengo y estaré bien con eso“.

Giannis Antetokounmpo de Milwaukee es el dos veces JMV reinante y ahora el JMV del pasado Juego de Estrellas, Bradley Beal de Washington lidera la liga en anotaciones, Stephen Curry y los Golden State Warriors están de vuelta en la mezcla de playoffs, los Utah Jazz tienen lo mejor de la liga, récord hasta este punto, y los Nets de Brooklyn agregaron a Blake Griffin al Big ’Three’ Kevin Durant, James Harden y Kyrie Irving.

Todos están generando expectativas. Y también otros equipos.

Pero James sigue siendo sin duda el que lleva la mayor parte de la bandera de la NBA. Su camiseta sigue siendo la más popular en términos de ventas, los Lakers lideran la liga con 17 apariciones en televisión nacional hasta este momento y obtienen los mejores índices de audiencia nacionales. La gente puede verlo porque lo ama. La gente puede mirarlo porque lo odian. De cualquier manera, la gente mira.

LeBron James y los Lakers resistieron durante las últimas semanas de la primera mitad de la temporada sin el centro estelar Anthony Davis, fuera por lesión. (Rick Bowmer)

Otros jugadores, incluso otros jugadores de élite, también lo hacen.

“Es interesante para mí cómo LeBron todavía está en una de las mejores formas de su vida y es el mejor jugador del mundo y todavía está en el año 18 de su carrera”, resaltó Antetokounmpo. “Eso es realmente interesante. Quiero saber cómo”.

PUBLICIDAD

No está bromeando. Antetokounmpo expresó en el Juego de Estrellas del pasado domingo en Atlanta que quiere sacarle consejos a James y aprender lo que sea que el cuatro veces JMV esté dispuesto a compartir.

“Ha sido consistente durante 18 años”, indicó Antetokounmpo. “Él siempre está ahí. Siempre está apareciendo. Es increíble. Obviamente, recibe crédito, pero creo que tenemos que darle aún más crédito. Haciéndolo durante 18 años, eso es difícil “.

Hubo muchos jugadores a los que no les entusiasmó la idea de que la NBA tuviera un Juego de Estrellas durante una pandemia y durante una temporada que ya estaba repleta. Pero una vez más, parecía que todo giraba en torno a James, como si fuera el único que expresaba su disgusto.

Al comisionado de la NBA, Adam Silver, no le importó. Estaba emocionado de que James fuera parte de los eventos.

“Sería increíblemente hipócrita de mi parte decirle a LeBron que debes hablar sobre temas que son importantes para ti, pero no aquellos en los que eres crítico con la liga. Todos somos parte de una comunidad. Lo respeto a él y su punto de vista. Además, al mismo tiempo, agradezco su profesionalidad. Si tuvo la oportunidad de verlo, como capitán y gerente general de su equipo, haciendo el el draft, lo hizo de buen humor. Se lo tomó muy en serio”, declaró Silver.

James fue a Atlanta, jugó 12 minutos, se marchó a la mitad del segundo cuarto, se convirtió en animador por el resto de la noche y mejoró a 4-0 como capitán.

PUBLICIDAD

Su receso por el Juego de Estrellas, tal como está, comenzó allí. Voló a su casa en Los Ángeles después del parido, dijo que estaba deseando pasar un par de días con su familia y preparándose para lo que vendrá después.

“No hay ninguna preocupación por mí. Solo trato de seguir poniendo mi cuerpo en las mejores condiciones, para poder soportar cualquier cosa, una acortada temporada muerta, una acortada temporada regular, un acortado receso del Juego de Estrellas. Se trata de mi mente, personalmente. Mantener mi mente aguda, mantener mi mente fresca”, sostuvo.

Cuando la temporada se reinicie, James estará allí. Queda media temporada, luego los playoffs y un título por defender.

Estos días serán la última vez que realmente exhale por un tiempo. Los Lakers lo necesitan en su mejor condición. La NBA también se beneficiaría de eso.