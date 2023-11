En los últimos dos partidos con la Selección Nacional de baloncesto, Arella Guirantes volvió a demostrar dos cosas: su amor y pasión por la ‘Monoestrellada’ y el nivel de jugadora que es cuando le dan tiempo de juego.

En la primera victoria del preclasificatorio olímpico, que se celebra en Colombia, sumó 39 puntos ante las locales el jueves. Para el segundo triunfo, contra Venezuela, fue la segunda mejor canastera de la isla con 14 tantos. Con su espectacular ejecución, Puerto Rico logró su objetivo: el boleto para los próximos repechajes en febrero del siguiente año de cara a París 2024.

“Creo que tendremos una gran posibilidad de que vayamos a las Olimpiadas. Honestamente, es difícil, pero cuando lo miras con el orgullo de lo que es representar a Puerto Rico podemos pasar al próximo torneo”, confío Guirantes a pregunta de El Nuevo Día en un encuentro digital con los medios.

PUBLICIDAD

“Con este grupo que tenemos todo es posible especialmente cuando estamos todos en cohesión. Tenemos un montón de talento, un montón de piezas que pueden contribuir y es sobre todo unir esas piezas para continuar creciendo”, añadió.

¡Ya es oficial! Boleto ponchado 🎟️ para nuestras guerreras que siguen en camino a #Paris2024. 🙌 Disputarán el Clasificatorio Olímpico FIBA que se jugará en febrero 2024. 👏🏀🇵🇷 #SelecciónPUR | #FamiliaPUR Posted by Federación de Baloncesto de Puerto Rico on Friday, November 10, 2023

El combinado femenino tuvo su primera aparición en las Olimpiadas de Tokio 2020, celebradas en 2021 por la pandemia.

Entretanto, la escolta reconoció el trabajo de su compañera Mya Hollingshed, quien aportó 16 tantos, tras Guirantes apaciguar su agresividad en su partido del viernes contra las venezolanas.

“Mya estuvo caliente para nosotras ayer (viernes) en el momento correcto, así que todo es ver dónde podemos continuar para capitalizar nuestra ofensiva. Es difícil jugar juegos de vuelta en estas condiciones… es difícil pasar por 40 minutos y luego jugar 40 minutos más duros el próximo día”, explicó sobre los dos duelos corridos que vivieron al inicio del torneo.

A su juicio, Venezuela y Puerto Rico intentaron mantener un gran nivel de juego, sin embargo, aunque las boricuas se vieron airosas se vieron interrumpidas por el cansancio del calendario.

No obstante, ante las colombianas el jueves hizo y deshizo como le plació, aportando a su vez ocho rebotes y seis asistencias.

“Fue uno de esos partidos donde todo lo que pones en la bolsa sale. Eso no sucede todo el tiempo, pero para un jugador como yo puede suceder en cualquier día y fue uno de esos partidos que mis compañeras respetaron y creyeron en mí”, abogó sobre su estelar actuación de los 39 puntos.

Las órdenes de Jerry Batista

El conjunto patrio es dirigido por Jerry Batista, quien a palabras de Guirantes es el estratega que no limita a sus jugadoras.

PUBLICIDAD

La destacada canastera busca en el tabloncillo aumentar los puntos para su equipo, pero, a su vez, se dedica a crear jugadas para aumentar la confianza en sus compañeras.

Sus habilidades son avaladas y respetadas por Batista.

“Soy una ganadora y me enorgullece porque es importante ser un líder en todos los aspectos y afortunadamente Jerry me confía tener la bola en mis manos donde pueda crear para mis compañeras y tratar de hacerlas mejor y hacer que tengan puntos más fáciles. Cuando la defensa se centra en mí yo continúo creciendo como líder, como persona en y fuera del deporte porque sé que no puedo hacerlo sola”.

Arella Guirantes ha sido clave en las victorias de Puerto Rico. (Josian Bruno Gómez)

Guirantes relató la insistencia del piloto sobre ejecutar con rigor la defensa, y aunque está de acuerdo con Batista procura, de su lado, tener unos 40 minutos más agresivos.

“Tenemos que ser mucho más agresivos y mejorar la ofensiva. Creo que eso es lo más importante. Tenemos puntos, tenemos disparos, aunque no siempre va a entrar dependiendo de la situación, pero una cosa que podemos controlar es la defensa y eso es algo que para adelante tenemos que enfatizar”, dijo.

“Jerry me deja ser yo y por eso tenemos una buena relación, porque él permite que las jugadoras confíen en ellas mismas”.

Canadá, próximo rival

A la agenda del quinteto patrio le resta un choque del preclasificatorio en Medellín. Este domingo enfrentará a las canadienses, quienes también sellaron su boleto a los repechajes olímpicos, que serán en China y Hungria en 2024, tras vencer el jueves y el viernes de esta semana a Venezuela y a Colombia, respectivamente.

PUBLICIDAD

Contra Canadá, Guirantes enfrentará a su excompañera de equipo del Seattle Storms en la WNBA, Kia Nurse.

“Para ser honesta, creo que abordo este juego como cualquier otro. Intento prepararme lo mejor que puedo, pero obviamente, si juegas con un determinado compañero de equipo, conoces sus tendencias, conoces sus gestos y su personalidad en la cancha. Entonces, definitivamente aplico eso al comenzar el juego”.

Con el Storm, la boricua apenas disputó nueve partidos esta temporada, promediando 1.3 puntos y 0.7 rebotes en solo 5.3 minutos por juego, previo a que el conjunto la dejara en libertad a finales de junio.

Guirantes priorizó a la isla luego de que el Storm pusiera en un principio trabas, en que la armadora y escolta participara en el AmeriCup, el pasado julio en México.

En suelo mexicano, las boricuas culminaron en el quinto puesto, pero Guirantes fue nombrada al ‘Quinteto Ideal’.

El "Quinteto Ideal" de la AmeriCup posa con sus respectivos galardones. (Josian Bruno Gómez)

En el continente europeo

Guirantes, pertenece actualmente a la plantilla del Beretta Famila Schio de la liga italiana y, por ende, participa de la Euroliga.

“Simplemente (jugar en las dos ligas) me está enseñando a cuidar mi cuerpo. Ser un verdadero profesional dentro y fuera de la cancha, y me encanta”.

“Me está enseñando cómo ser eficiente con mi ofensiva, aprender a jugar con otros grandes jugadores. Me ha hecho la vida un poco más fácil, he tenido algunos de los partidos más fáciles que he jugado en toda mi carrera, donde simplemente estoy disparando triples y disfrutando de la vida”, agregó sobre su estadía.

Con su equipo italiano, Arella promedia 14.6 tantos, 5.0 rebotes y 2.4 asistencias, desde que inició la campaña en octubre.

PUBLICIDAD

El Beretta Famila Schio ocupa la terca posición de la tabla de la Serie A con marca de 4-1.

De otro lado, su compatriota Hollingshed también viste los colores de un conjunto italiano, en su caso del Dinamo Sassari.

“En este momento, estoy concentrada en la temporada actual que estoy y me gusta quedarme donde mis pies están y estar presente en cada momento”, contó sobre su futuro.