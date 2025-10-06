Opinión
6 de octubre de 2025
78°nublado
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Se retira LeBron James? “El Rey” hará este martes un importante anuncio

La superestrella de los Lakers recreará el formato de su famosa entrevista ‘The Decision’

6 de octubre de 2025 - 6:13 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
LeBron James posa junto a Luka Doncic en el Día de Medios de la NBA. (Jae C. Hong)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El legendario canastero de la NBA, LeBron James, ha generado gran expectativa en el mundo del deporte al anunciar que realizará este martes un anuncio especial.

RELACIONADAS

El mismo, que describió como la “decisión de todas las decisiones”, utiliza el mismo formato de su famosa entrevista que realizó en 2010, cuando reveló que “llevaría sus talentos” al Heat de Miami, con quienes eventualmente ganó dos campeonatos.

Aunque no se han revelado detalles sobre el contenido del anuncio de este martes, la noticia ha despertado curiosidad entre fanáticos, medios y compañeros de equipo, considerando la magnitud de su figura en el baloncesto mundial.

James, quien debutó en la liga en 2003 con los Cavaliers de Cleveland, ha construido una carrera marcada por la excelencia y la longevidad. A lo largo de más de dos décadas, ha conquistado cuatro títulos de la NBA, igual número de galardones de Jugador Más Valioso y ha sido elegido a 21 Juegos de Estrellas.

Además, es el líder histórico de anotaciones de la liga con 42,184 puntos.

Próximo a cumplir 41 años, más allá de sus estadísticas, el legado de James trasciende el deporte. Ha impulsado proyectos educativos, promovido causas sociales y se ha consolidado como un ícono cultural.

Actualmente milita con los Lakers de Los Ángeles desde la campaña 2018-19.

Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
