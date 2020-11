El veterano centro Steven Adams pactó una extensión de contrato de dos años con los Pelicans tras haber sido transferido a Nueva Orleáns como parte de un canje de cuatro equipos, en el que el escolta Jrue Holiday pasó de los Pelicans a Milwaukee.

La extensión de Adams es por $35 millones, informó una persona al tanto de la negociación. La persona habló con The Associated Press bajo la condición de no ser identificada debido a que el monto del acuerdo no ha sido difundido.

Adams desembarca en Nueva Orleáns para reemplazar a Derrick Favors, quien firmó como agente libre con Utah.

Reconocido por su juego combativo bajo el aro y habilidad para hacerle cortinas a sus compañeros, Adams tendrá la tarea de facilitar el juego ofensivo del alero Brandon Ingram, el delantero Zion Williamson y el armador Lonzo Ball.

Oriundo de Nueva Zelanda, Adams había disputado sus siete temporadas en la NBA con el Thunder de Oklahoma City, promediando 9.8 puntos, 7.6 rebotes, 1,2 asistencias, 1 tapón y 0.9 robos durante su carrera.

PUBLICIDAD

El canje, en el que el escolta Eric Bledsoe pasó de los Bucks a los Pelicans, permite a Nueva Orleáns recibir las selecciones de primera ronda de Milwaukee en los drafts de 2025 y 2027. También podrían intercambiar jugadores de primera ronda con los Bucks en 2024 y 2026.

En la operación, Oklahoma City recibió una futura selección de primera ronda de Denver, aparte del escolta George Hill de Milwaukee; el alero Zylan Cheatham, el escolta Josh Gray, el delantero Darius Miller, el delantero Kenrich Williams, y dos selecciones de segunda ronda de los Pelicans.

Los Bucks adquirieron también a Sam Merrill, quien había sido seleccionado en el 60to turno general del reciente draft por Nueva Orleáns. Denver obtuvo a R.J. Hampton, seleccionado en el 24to turno general por Milwaukee en el draft.