Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
27 de septiembre de 2025
81°lluvia ligera
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Tigers evitan desplome y aseguran pase a la postemporada de MLB

Detroit aún puede ganar el domingo, último día de la temporada, la División Central de la Liga Americana

27 de septiembre de 2025 - 7:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Javier Báez (28) llega quito al planto en la quinta entrada, evitado ser sacado fuera por el receptor de Boston Carlos Narváez. (Mark Stockwell)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Jamhai Jones conectó un sencillo de dos carreras para remontar a Detroit de una desventaja inicial, y los Tigers vencieron a los Red Sox de Boston 2-1 el sábado para asegurar un lugar en los playoffs de la Liga Americana.

Menos de 24 horas después de que los Red Sox aseguraran su pase a la postemporada, los Tigres consiguieron al menos un comodín. Detroit aún podía ganar el título de la División Central de la Liga Americana, pero necesitaría la ayuda de Cleveland, que jugó contra Texas el sábado por la noche.

Kyle Montero y cuatro relevistas limitaron a Boston a una carrera y siete hits. Tyler Holton (6-5) sacó cuatro outs para la victoria. Will Vest lanzó la novena para su 23er salvamento.

Con dos en base, dos fuera y una carrera ya dentro, David Hamilton envió un elevado con un check swing hacia el jardín izquierdo, pero el campocorto de Detroit, el puertorriqueño Javier Báez, hizo una atrapada de salto para salvar una carrera.

Báez también anotó la carrera de la ventaja en la quinta.

Los Tigres (87-74) lideraron la división por hasta 14 juegos en julio y aún mantenían una ventaja de nueve juegos y medio el 11 de septiembre, antes de que las derrotas en 12 de 14 juegos los dejaran empatados con Cleveland (86-74). Los Guardians, que estaban en el cuarto lugar y 15½ juegos por detrás el 7 de julio, tienen marca de 17-4 desde el 5 de septiembre más el desempate contra Detroit.

Tags
Tigers de DetroitJavier BáezGrandes LigasMLB
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 27 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: