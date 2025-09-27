Tigers evitan desplome y aseguran pase a la postemporada de MLB

Jamhai Jones conectó un sencillo de dos carreras para remontar a Detroit de una desventaja inicial, y los Tigers vencieron a los Red Sox de Boston 2-1 el sábado para asegurar un lugar en los playoffs de la Liga Americana.

Menos de 24 horas después de que los Red Sox aseguraran su pase a la postemporada, los Tigres consiguieron al menos un comodín. Detroit aún podía ganar el título de la División Central de la Liga Americana, pero necesitaría la ayuda de Cleveland, que jugó contra Texas el sábado por la noche.

Kyle Montero y cuatro relevistas limitaron a Boston a una carrera y siete hits. Tyler Holton (6-5) sacó cuatro outs para la victoria. Will Vest lanzó la novena para su 23er salvamento.

Con dos en base, dos fuera y una carrera ya dentro, David Hamilton envió un elevado con un check swing hacia el jardín izquierdo, pero el campocorto de Detroit, el puertorriqueño Javier Báez, hizo una atrapada de salto para salvar una carrera.

Báez también anotó la carrera de la ventaja en la quinta.