Tigers evitan desplome y aseguran pase a la postemporada de MLB
Detroit aún puede ganar el domingo, último día de la temporada, la División Central de la Liga Americana
27 de septiembre de 2025 - 7:23 PM
27 de septiembre de 2025 - 7:23 PM
Jamhai Jones conectó un sencillo de dos carreras para remontar a Detroit de una desventaja inicial, y los Tigers vencieron a los Red Sox de Boston 2-1 el sábado para asegurar un lugar en los playoffs de la Liga Americana.
Menos de 24 horas después de que los Red Sox aseguraran su pase a la postemporada, los Tigres consiguieron al menos un comodín. Detroit aún podía ganar el título de la División Central de la Liga Americana, pero necesitaría la ayuda de Cleveland, que jugó contra Texas el sábado por la noche.
Kyle Montero y cuatro relevistas limitaron a Boston a una carrera y siete hits. Tyler Holton (6-5) sacó cuatro outs para la victoria. Will Vest lanzó la novena para su 23er salvamento.
Con dos en base, dos fuera y una carrera ya dentro, David Hamilton envió un elevado con un check swing hacia el jardín izquierdo, pero el campocorto de Detroit, el puertorriqueño Javier Báez, hizo una atrapada de salto para salvar una carrera.
only possible by El Mago 🪄 pic.twitter.com/D73K7MQswc— Detroit Tigers (@tigers) September 27, 2025
Báez también anotó la carrera de la ventaja en la quinta.
Los Tigres (87-74) lideraron la división por hasta 14 juegos en julio y aún mantenían una ventaja de nueve juegos y medio el 11 de septiembre, antes de que las derrotas en 12 de 14 juegos los dejaran empatados con Cleveland (86-74). Los Guardians, que estaban en el cuarto lugar y 15½ juegos por detrás el 7 de julio, tienen marca de 17-4 desde el 5 de septiembre más el desempate contra Detroit.
A team that stays together is very dangerous.— Detroit Tigers (@tigers) September 27, 2025
The best time to be dangerous is in October. pic.twitter.com/53obnf6DkM
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: