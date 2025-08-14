True Buckets y Metro by T-Mobile le devuelven a Don Bosco materiales y alegría a la comunidad

Santurce - La cancha de baloncesto de la parroquia San Juan Bosco en Santurce fue impactada este miércoles con materiales de baloncesto por True Buckets, una plataforma de juego estilo streetball, y sus amigos Metro by T-Mobile.

Alrededor de 30 niños y niñas de distintas comunidades cercanas a San Juan Bosco llegan a la parroquia todos los miércoles para jugar y recibir dirección por parte de los líderes feligreses, que es dirigida por la orden Salesianos de la Iglesia Católica.

“Esta es la segunda casa de estos jóvenes. Aquí les damos 15 minutos de valores, pero sobre todo lo que queremos aquí es que jueguen, que se sientan amados y queridos. Lo que queremos es sacarlos de la calle y que tengan aquí una casa”, dijo a El Nuevo Día Rubén González Abreu, líder Salesiano.

Balones, aros, mallas de baloncesto, así como de fútbol y voleibol fueron entregadas a San Juan Bosco. Todos artículos necesarios, de acuerdo a las condiciones en que se encuentran actualmente esos implementos deportivos, según pudo constatar este diario en la visita a la entrega de equipo.

True Buckets y Metro by T-Mobile igualmente están comprometidos a pintar y corregir la superficie de la cancha, que es de cemento, y que está descolorida con áreas agrietadas.

San Juan Bosco urge de este tipo de ayuda, aseguraron sus líderes. Y True Buckets y Metro by T-Mobile retornaron aquí a devolverle a la congregación el espacio que le prestaron para grabar el anuncio para la más reciente campaña publicitaria de la marca, que utiliza a talentos como los jugadores Juan Calzada y Ezequiel Colón, así como a niños de las comunidades de El Checo, Villa Palmeras, Barrio Obrero, entre otras.

Una treintena de niños y niñas fueron impactados con la iniciativa. (alexis.cedeno)

“Estamos profundamente agradecidos con la comunidad de Villa Palmeras, quienes no solo abrieron sus puertas, sino que se convirtieron en facilitadores esenciales durante todo el proceso”, destacó Johan Pastrana, gerente de la marca de Metro by T-Mobile.

True Buckets, además, compartió con los niños de la comunidad, poniendo en práctica su propósito de vida. Y trajo la alegría inherente del deporte.