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Una ciudad vuelve a creer: el resurgir de los Atléticos de San Germán

Los dirigidos por Eddie Casiano, subcampeones hace cuatro años, marchan con marca de 4-0, el mejor inicio de la franquicia desde 2009

1 de abril de 2026 - 11:10 PM

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Onzie Branch desata la euforia en las gradas tras un donqueo. (José Raúl Santana / BSN)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

En la Ciudad de las Lomas se respiran aires similares a los de 2022. Fue el año de la última final de los Atléticos de San Germán, perdida ante los Vaqueros de Bayamón.

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El exitoso arranque de 2026 en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) tiene a la “Cuna del Baloncesto” entusiasmada con una nueva esperanza de campeonato, uno que no llega desde 1997.

El Monstruo Anaranjado tiene marca de 4-0 luego de una apretada victoria el lunes, 76-73, sobre los Piratas de Quebradillas en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez.

Es el mejor inicio de los Atléticos desde 2009, año en que también hilvanaron cuatro triunfos para comenzar el torneo. Un buen arranque también ocurrió en 2023, cuando registraron marca de 3-1, un año después del subcampeonato. En 2024 y 2025, en cambio, fueron eliminados en la fase regular.

“Hemos tenido una buena arrancada gracias a una buena pretemporada”, dijo José “Cheo” Rivera, apoderado de los Atléticos.

“El compromiso de los jugadores es bien importante. Vamos a seguir. Obviamente, la temporada apenas comienza. Van cuatro jueguitos. Esperamos seguir mejorando y buscando victorias”, agregó.

San Germán anunció temprano a su trío de refuerzos, presentes desde el inicio. Trajeron a Nick Perkins y Alexander Hamilton, importados que ayudaron en 2025 a los Indios de Mayagüez a alcanzar sus primeras semifinales (final de conferencia) desde 2012.

Además, ficharon a Montrezl Harrell, otrora Sexto Hombre del Año de la NBA, quien debutó en el BSN el año anterior con una breve estadía con los Gigantes de Carolina-Canóvanas.

André Curbelo promedia 9.3 puntos y 5.8 asistencias.
André Curbelo promedia 9.3 puntos y 5.8 asistencias. (José Raúl Santana / BSN)

Por otro lado, el Novato del Año 2025, André Curbelo, inició el torneo tras su salida de Israel. Al base titular se unió Georgie Pacheco en un cambio que envió al veterano Tjader Fernández a Mayagüez.

También regresó Onzie Branch, parte del quinteto de 2022 y campeón con los Criollos de Caguas en 2024, para darle profundidad a la banca del dirigente Eddie Casiano.

“Podría ser sorpresa (el inicio), pero también trabajamos en la temporada muerta para lograr un mejor arranque. Se hizo el trabajo. Tenemos unos aires de 2022”, expresó Rivera.

De hecho, San Germán tuvo récord negativo de 1-2 en las primeras semanas de ese año. La llegada del armador importado Nate Mason ayudó a la escuadra sangermeña a darle un giro a su temporada para alcanzar la final.

En la actualidad, solo Branch, con su regreso, es la única pieza del grupo de aquella corrida de hace cuatro años.

“El compromiso ahora de los jugadores ha sido espectacular. El deseo. Todos compraron nuevamente la idea. Se parece mucho (a 2022). La fanaticada está activa otra vez. Gracias a Dios, se está viendo en la cancha y en la calle. Están llegando”, apuntó Rivera.

Los Atléticos acumulan victorias contra los Osos, los Indios y los Leones, previo al triunfo frente a Quebradillas, para mantenerse invictos.

Perkins, Hamilton y Harrell se combinan para un promedio de 44.1 puntos por cotejo. Hamilton también ha sido efectivo en la distribución del balón con 6.3 asistencias, seguido por Curbelo con 5.8.

El dirigente Eddie Casiano imparte instrucciones a sus jugadores.
El dirigente Eddie Casiano imparte instrucciones a sus jugadores. (José Raúl Santana / BSN)

“Son tres jugadores de impacto, no son del montón. Están comprometidos con la causa atlética. Es importante tener ese núcleo temprano para que se vayan conociendo y creando química. Gracias a Dios, hasta el momento, estamos disfrutando. Es temprano todavía. En algún momento se perderá, pero hay que mantener ese empuje”, sostuvo Rivera.

Tres de las cuatro victorias han sido contra equipos de la Conferencia B. El miércoles, San Germán viaja a Guaynabo para enfrentar a los Mets.

El sábado reciben a los Gigantes y el martes, 7 de abril, visitan a los Cangrejeros. Luego, vuelven a enfrentar a los Mets el jueves.

“No hay equipo pequeño. La liga está más pareja que el año pasado”, concluyó.

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Atléticos de San GermánBSNEddie CasianoBaloncesto
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Jorge Figueroa Loza
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Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
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