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“Parecemos unos payasos”: las palabras de Juan Cardona en la derrota de los Capitanes

El dirigente cuestionó la actitud del equipo mientras se encaminaban a un revés ante los Santeros de Aguada

30 de marzo de 2026 - 2:38 PM

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Juan Cardona imparte instrucciones a sus jugadores en el revés ante Aguada. (EDGARDO MEDINA MILLAN)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Capitanes de Arecibo sufrieron el domingo su primera derrota de la temporada en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), al caer 85-83 frente a los Santeros de Aguada en el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado.

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El equipo arecibeño llegó al descanso con ventaja de 33-31, pero no logró sostener el ritmo en la segunda mitad, a pesar de los intentos de su dirigente, Juan Cardona, por provocar una reacción en el conjunto.

Durante la transmisión del partido por Telemundo Puerto Rico, el dirigente fue contundente con su evaluación del desempeño del equipo. “Tenemos que cambiar todo. Parecemos unos payasos jugando ahí”, expresó. “Hay que salir a jugar con propósito”, añadió.

Al momento de sus declaraciones, los Capitanes atravesaban dificultades ofensivas, especialmente desde la larga distancia, con apenas un acierto en 10 intentos del triple.

El conjunto local tuvo un ‘rally’ de 7-0 en el último parcial que le permitió empatar el marcador, dando paso a un intercambio constante de ventajas en la recta final. Con poco más de dos minutos por jugar, el partido permanecía igualado.

Un avance de 6-4 en los minutos decisivos le dio la ventaja definitiva a los Santeros, quienes aseguraron la victoria desde la línea de los suspiros, resistiendo el último intento de los Capitanes, que lograron acercarse a una sola posesión en la jugada final.

Arecibo y Aguada tienen ambos marca de 1-1.

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BaloncestoCapitanes de AreciboBSNJuan CardonaSanteros de Aguada
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