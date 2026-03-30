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Santeros sobreviven y Osos reaccionan en noche de cierres cerrados

Aguada defendió su casa en un dramático final ante Arecibo, mientras Manatí remontó en la segunda mitad para vencer a Guaynabo

30 de marzo de 2026 - 10:57 AM

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Los Santeros arrancaron la temporada con una victoria, mientras que los Capitanes colocaron su marca en 1-1. (EDGARDO MEDINA MILLAN)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

En una jornada marcada por desenlaces en los minutos decisivos, los Santeros de Aguada y los Osos de Manatí defendieron su casa para sumar victorias en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

En el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado, de Aguada, los Santeros debutaron con una cerrada victoria 85-83 sobre los Capitanes de Arecibo, en un partido que se definió en los segundos finales.

El conjunto local reaccionó en el último parcial con una racha de 7-0 que le permitió empatar el marcador, dando paso a un intercambio constante de la ventaja en el cierre. Con poco más de dos minutos por jugar, el duelo se mantenía igualado.

Un avance de 6-4 le dio la ventaja a los Santeros en el tramo final, y desde la línea de tiros libres aseguró la diferencia suficiente para contener el último intento de los Capitanes, que lograron acercarse a una posesión en la jugada final.

Rigoberto Mendoza lideró a los Santeros con 27 puntos, cinco rebotes y seis asistencias. Por Arecibo, Jack McVeigh registró un doble-doble de 22 puntos y 10 rebotes.

Con el resultado, los Santeros arrancan la temporada con una victoria, mientras que los Capitanes colocan su marca en 1-1.

Por su parte, en Manatí, los Osos consiguieron su primer triunfo del torneo en cuatro partidos al imponerse 83-78 sobre los Mets de Guaynabo (1-1), tras ajustar en la segunda mitad.

El conjunto visitante dominó la primera mitad 41-35 y llegó a construir una ventaja de hasta 10 puntos. Sin embargo, los Osos reaccionaron tras el descanso y cambiaron el ritmo del encuentro, imponiéndose 48-37 en la segunda mitad para completar la remontada.

Manatí marcó la diferencia con un juego colectivo sólido, dominando los rebotes 36-31 y mostrando mayor efectividad en tiros de campo (48% frente a 40%). Además, sumó 40 puntos en la pintura y recibió una aportación clave desde la banca con 42 unidades.

Tyler Davis encabezó la ofensiva con 17 puntos y ocho rebotes, mientras que Michael Bruesewitz y Tyler Cook añadieron 14 tantos cada uno. Por los Mets, Devin Williams lideró con 19 puntos y 10 rebotes.

La acción del BSN continúa este lunes, cuando los Piratas de Quebradillas visiten a los Atléticos de San Germán en el Coliseo Arquelio Torres.

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BSNBaloncestoSanteros de AguadaOsos de ManatíCapitanes de AreciboMets de Guaynabo
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