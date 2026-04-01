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Moses Brown debuta en grande y los Criollos derrota a los Cangrejeros

El nuevo centro de 7′0″ de Caguas lució en su estreno en el BSN ante Santurce

1 de abril de 2026 - 10:27 PM

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Moses Brown, de los Criollos, se dirige al canasto contra Viktor Lakhin, de los Cangrejeros. (Suministrada)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

Moses Brown debutó en grande con 19 puntos, 10 rebotes y seis bloqueos para los Criollos de Caguas derrotar el martes, 90-86, a los Cangrejeros de Santurce en su primer partido del torneo 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) en el Coliseo Roger Mendoza.

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Caguas mejoró a 2-0, mientras que los crustáceos perdieron por segunda vez consecutiva, jugando para 1-2.

Ambos conjuntos vuelven a verse el jueves en el Coliseo Roberto Clemente en la continuación de lo que fue la semifinal de la Conferencia A en 2025.

Brown, de 7´2″ pies, tuvo un gran impacto en la pintura por el quinteto del Valle del Turabo en su estreno en el BSN.

“Era todo lo que esperaba”, dijo Wilhelmus Caanen, dirigente de los Criollos.

“Mucha energía, protección en el canasto. Desviando tiros, dando tapones, manteniendo la bola viva en ofensiva con los rebotes. Terminó muy bien. Pero, sobre todas las cosas perfecto para nuestra cultura. Buen chamaco, se deja dirigir y conoces sus defectos. Desde el primer día se ha aclimatado con el grupo”, agregó.

Travis Trice lideró la ofensiva criolla 25 puntos, además de 12 asistencias, mientras que Louis King coló 11.

Por Santurce, Walter Hodge Jr. fue el mejor con 22 puntos, seguido por Malik Beasly con 20. Ángel Matías tuvo 15 saliendo del banco.

Moses quebró un empata a 79 con dos tiradas libres restando 2:08 minutos. Caguas aumentó su ventaja a cutro tanto luego de un rebote de Jeff Early Jr, recibiendo falta para luego convertir dos tiradas libres.

Caguas pareció poner el partido en caja de seguridad con bombazo de tres puntos de King con 33 segundos en el tiempo reglamentario.

Santurce continuó descontando en el pizarrón gracias a Hodge Jr.. Trice Trice agregó cuatro tantos en la línea de los suspiros tras faltas intencionales por parte de los visitantes, sin éxito, para detener el tiempo.

Los Cangrejeros no tuvieron en uniforme al base titular Ángel Rodríguez. El equipo informó que el canastero tiene una lesión en la pierna y está día a día.

Ante la baja, Santurce activó al veterano escolta David Huertas, quien estaba previsto a hacer su debut el 9 de abril frente a los Gigantes de Carolina-Canóvanas. Huertas terminó con siete tantos.

Los Cangrejeros se llevaron la primera mitad 43-39.

En otros partidos, los Santeros de Aguada mejoraron a 2-0 tras vencer, 75-72, a los Indios de Mayaguez, quienes cayeron a 0-3.

En Arecibo, los Capitanes (2-1) superaron, 110-102, a los Leones de Ponce (1-3), quienes perdieron por tercera vez consecutiva.

Tags
Criollos de CaguasBSNCangrejeros de Santurce
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Jorge Figueroa Loza
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Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
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