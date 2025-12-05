Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Volver fue una decisión bastante fácil”: Emilio Pagán sobre su firma con los Reds por $20 millones

El cerrador de ascendencia puertorriqueña acordó un pacto por dos temporadas con Cincinnati en la agencia libre

5 de diciembre de 2025 - 11:52 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Emilio Pagán viene de rescatar 32 partidos con los Reds, la segunda mayor cantidad en la Liga Nacional. (David Zalubowski)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El boricua Emilio Pagán quería permanecer con los Reds de Cincinnati, incluso mientras exploraba sus opciones en la agencia libre.

Sin embargo, Pagán regresará al club como cerrador tras finalizar un contrato de dos años por $20 millones el jueves. Tiene derecho a rescindir su contrato después de la temporada 2026.

Volver fue una decisión bastante fácil. Me gusta todo lo que tenemos aquí”, dijo Pagán.

“Al final, no iba a tomar una decisión basándome en quién me diera más dinero. Quería ir a un lugar donde me sintiera cómodo, donde sintiera que tenía la oportunidad de ganar partidos y estar rodeado de un grupo especial de personas, y Cincinnati cumple con esos tres requisitos”.

El lanzador derecho de 34 años se convirtió en el cerrador de los Reds a principios de la temporada pasada y tuvo marca de 2-4 con una efectividad de 2.88 y un récord personal de 32 salvamentos en 38 oportunidades. Ocupó el segundo lugar en la Liga Nacional en salvamentos y empató en el quinto lugar en las Mayores.

Pagán, quien debe ser uno de los relevistas de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, dijo que el único aspecto que busca mejorar es usar más su recta de dedos separados. Sintió que logró un buen control del lanzamiento a finales de la temporada pasada.

Pagan es principalmente un lanzador de bolas rápidas de cuatro costuras, con el splitter y el cutter utilizados casi por igual como lanzamientos secundarios.

“Hubo momentos durante el año en los que, aunque los resultados eran buenos, el patrón de movimiento era un poco inconsistente. Así que finalmente sentí que llegué a un punto en el que sé cómo será la acción en el lanzamiento. Y si sabes hacia dónde se moverá la pelota, es mucho más fácil lanzarla hacia donde quieres”, dijo.

“El splitter, en mi opinión, ha cambiado la forma en que puedo atacar tanto a bateadores zurdos como diestros. Así que, para mí, simplemente se trata de ser más consistente con ese lanzamiento”.

Pagán, quien tiene un récord de 28-27 con una efectividad de 3.66 y 65 salvamentos en nueve temporadas en las Grandes Ligas con Seattle, Oakland, Tampa Bay, San Diego, Minnesota y Cincinnati, será uno de los veteranos de un cuerpo de lanzadores que cuenta con una rotación abridora joven.

El diestro Hunter Greene es el as del cuerpo de lanzadores, seguido por la dupla zurda de Andrew Abbott y Nick Lodolo.

Cincinnati también tiene mucho impulso esta temporada baja tras alcanzar la postemporada en el primer año de Terry Francona al mando. Los Reds terminaron con marca de 83-79 y vencieron a los Mets de Nueva York por el último puesto de comodín de la Liga Nacional.

Grandes LigasReds de CincinnatiMLB
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo.
