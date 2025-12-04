Opinión
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Emilio Pagán regresa a los Reds con un pacto de $20 millones

La firma del cerrador boricua con Cincinnati es de dos años, con una opción a la agencia libre en 2026

4 de diciembre de 2025 - 9:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Emilio Pagán suma dos años con los Reds de Cincinnati. (Jeff Dean)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El taponero boricua Emilio Pagán regresará a los Reds de Cincinnati con un pacto de $20 millones por dos años, informó el miércoles Mark Feinsand de MLB Network.

RELACIONADAS

El acuerdo, pendiente a un examen físico, aún no es oficial.

El contrato tiene una opción para que Pagán vuelva a la agencia libre en 2026.

El derecho, de 34 años, viene de su segunda temporada con los Reds. Logró marca de juegos rescatados en su carrera con 32 al asumir la posición a tiempo completo tras la salida de también puertorriqueño Alexis Díaz.

Logró efectividad de 2.88 en 70 juegos con 81 ponches y WHIP de 0.917. En nueve temporadas, su efectividad es de 3.66 y récord de 28-27 con 65 salvamentos.

Pagán, quien podría volver a representar a Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, era parte de los relevistas con alto valor en la agencia libre. Devin Williams firmó con los Mets de Nueva York por $50 millones y tres años. Los Orioles de Baltimore, por su parte, ataron al derecho Ryan Helsley por dos años.

El estelar taponero naguabeño Edwin “Sugar” Díaz y el campeón de Serie Mundial con los Dodgers de Los Angeles Enrique “Kike” Hernández encabezan a los puertorriqueños en el mercado de agentes libres de las Mayores.

En busca de nuevos contratos están los derechos Alexis Díaz y Jorge López, así como los receptores Víctor Caratini y Christian Vázquez. También, debe mencionarse a Eddie Rosario, Emmanuel “El Pulpo” Rivera, M.J. Meléndez y José Miranda.

