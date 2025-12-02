El relevista José Espada está en el radar de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol

Carolina - El relevista derecho José Espada se encuentra en conteo favorable de cara a dos de sus principales metas para 2026: ponerse el uniforme de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol y ganarse un puesto en el roster de los Orioles de Baltimore en las Grandes Ligas.

Espada, de 28 años, dijo a El Nuevo Día que ya tiene una llamada la gerencia del combinado boricua para el torneo mundialista. Fue una comunicación que le ilusiona para cumplir uno de los objetivos del próximo año.

“Hemos hablado un poquito”, dijo el relevista de los Criollos de Caguas sobre los acercamientos de la gerencia del seleccionado nacional, que tiene como gerente a Carlos Beltrán y como dirigente a Yadier Molina.

“En el 2023 estuve en la reserva del equipo y hay que seguir trabajando duro para el próximo Clásico, que es una de mis metas. Hay que esperar al roster final. Pero hasta ahora vienen cosas buenas”, detalló.

Espada es un veterano de las ligas menores que -en el 2023- hizo su debut en las Grandes Ligas con los Padres de San Diego. Solo apareció en una entrada.

En 2024 dio el salto al béisbol de Japón y este año volvió a Estados Unidos.

Pactó un contrato de liga menor con los Orioles de Baltimore y, al final de la temporada, subió al equipo grande y lanzó tres entradas con un hit permitido y cuatro ponches en una aparición.

En total en 2025, entre las Menores y las Grandes Ligas, Espada completó 54.1 entradas. Ponchó a 84, tuvo efectividad de 4.17 y marca de 5-3. Embasó a 30.

Dijo que mantuvo su repertorio de recta, slider y splitter, a la vez que trabajó en mejorar su control.

“Sigo trabajando fuerte. Al ellos (Clásico) llamar temprano quiere decir que soy una de las muchas figuras que hay en Puerto Rico. El que me llamen significa mucho para mí en el aspecto del trabajo que he hecho en esta liga y allá afuera también”, dijo Espada, quien comenzó la temporada caribeña 2025-26 lanzando en República Dominicana.

Aquí con los Criollos, el derecho suma ocho ponches en 6.1 entradas.

Protegido en el roster

El otro conteo que le favorece es el de hacer el roster de los Orioles en 2026. Le favorece porque los Orioles lo protegieron en el roster de 40 peloteros al concluir la temporada 2025.

“Con el favor de Dios espero lograr un rol en las Grandes Ligas y poder hacer el equipo desde el primer día. No me quité. No me he quitado. Y con el favor de Dios y mientras esté saludable, voy a tirar pa’lante”, dijo.

Espada firmó en el béisbol organizado en el 2015 y no fue hasta el 2023 que llegó a las Grandes Ligas. Su estadía en las Grandes Ligas ha sido breve con solo dos apariciones en el montículo.

Espada dijo que toma como motivación el caso del relevista derecho de los Yankees, Fernando Cruz, quien estuvo fuera del béisbol organizado y ha regresado con fuerza en años recientes para establecerse en las Grandes Ligas.

Al tiempo en que abrió un espacio para hablar en lo personal, detalló que conversó con Cruz, al día siguiente de haber completado tres entradas sin carreras por los Orioles ante los Yankees.

“Nunca he tenido dudas. Obviamente, uno pasa por procesos, cosas de niño (inmadurez). Ahora uno dice: ‘si hubiese hecho las cosas bien’. Pero todo fue parte de un proceso”, confesó.