Suscriptores
DeportesBéisbol
Suscriptores
Los Mets firman al relevista Devin Williams, pero siguen interesados en Edwin “Sugar” Díaz

El taponero estadounidense estuvo la pasada temporada con los Yankees

2 de diciembre de 2025 - 11:57 AM

Con los Yankees, Williams logró récord de 4-6 con un promedio de carreras limpias de 4.79, el peor de su carrera. (Yuki Iwamura)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York - El relevista agente libre Devin Williams acordó un contrato con los Mets de Nueva York, dijo el lunes por la noche una persona familiarizada con las negociaciones a The Associated Press.

La persona habló con la AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo estaba pendiente de un examen físico y no había sido anunciado.

Varios informes de medios indicaron que las partes acordaron un contrato de tres años y más de $50 millones.

También otros medios informaron que a pesar de la firma de Williams, los Mets siguen interesados en firmar al boricua Edwin Díaz, quien está de vuelta en la agencia libre.

Williams pasó la última temporada al otro lado de la ciudad con los Yankees de Nueva York, logrando un récord de 4-6 con un promedio de carreras limpias de 4.79, el peor de su carrera, y 18 salvamentos en 22 oportunidades.

Perdió el puesto de cerrador, lo recuperó y luego lo perdió nuevamente antes de terminar el año con cuatro salidas sin permitir carreras durante los playoffs de la Liga Americana.

El derecho de 31 años es dos veces All-Star y ha ganado dos veces el Premio Trevor Hoffman al Relevista del Año de la Liga Nacional con los Brewers de Milwaukee mientras el presidente de operaciones de béisbol de los Mets, David Stearns, dirigía ese equipo. También fue votado como el Novato del Año de la Liga Nacional en 2020.

Milwaukee traspasó a Williams a los Yankees a cambio del lanzador Néstor Cortés y el infielder Caleb Durbin el pasado diciembre.

Con los Mets, Williams podría reemplazar al cerrador agente libre Edwin Díaz o complementarlo en un bullpen renovado.

Williams estaba lanzando para los Brewers cuando permitió un jonrón de ventaja al toletero de los Mets, Pete Alonso, en el decisivo tercer juego de su Serie de Comodines de la Liga Nacional 2024. El batazo de tres carreras puso a Nueva York por delante en la novena entrada, y los Mets ganaron la serie.

Conocido por su cambio de velocidad tan engañoso que se le llama “The Airbender”, Williams ponchó a 90 bateadores y otorgó 25 bases por bolas en 62 entradas a lo largo de 67 apariciones durante su única temporada con los Yankees. Ganó $8.6 millones en 2025.

Después de que los Yankees fueron eliminados de la postemporada, Williams dijo que estaba abierto a volver a firmar con el equipo.

“Al principio fue un desafío, pero he llegado a amar estar aquí”, dijo el relevista en octubre tras una derrota 5-2 ante Toronto en el cuarto partido de su Serie Divisional de la Liga Americana. “Amo esta ciudad. Me encanta tomar el tren al campo todos los días. Sí, realmente disfruté mi experiencia aquí.”

Edwin Díaz, Mets de Nueva York, Grandes Ligas
