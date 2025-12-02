Opinión
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Los Cangrejeros activan a Alexis Díaz, y los Indios a Matthew Lugo y Edwin Ríos

Por otro lado, los Gigantes de Carolina dejaron en libertad al receptor Roberto “Bebo” Pérez

2 de diciembre de 2025 - 5:24 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Alexis Díaz reforzará el bullpen de los Cangrejeros. (Xavier J. Araujo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El relevista Alexis Díaz y el prospecto campocorto Edwin Arroyo fueron activados este martes por los Cangrejeros de Santurce, al tiempo que los Indios de Mayagüez también agregaron al roster a Matthew Lugo y Edwin Ríos, ambos con experiencia en las Mayores.

Díaz está actualmente sin empleo en las Grandes Ligas, luego de militar con tres equipos en la pasada temporada, y, finalmente, ser dejado en libertad por los Braves de Atlanta.

El hermano de Edwin “Sugar” Díaz intentará llamar la atención de alguna organización durante su participación en la liga invernal.

Arroyo, por su parte, viene de ser protegido en el roster de 40 jugadores de los Reds de Cincinnati. Esta será su primera experiencia en la liga boricua.

Los Indios, en tanto, también contarán con los servicios de Lugo y Ríos.

Lugo debutó en las Mayores en la pasada temporada con los Angels de Los Ángeles, al tiempo que Ríos militó en Triple A con Cincinnati y disparó 26 jonrones con 94 remolcadas.

De otra parte, los Gigantes de Carolina dejaron en libertad al veterano receptor Roberto “Bebo” Pérez.

ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
