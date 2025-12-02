Los Cangrejeros activan a Alexis Díaz, y los Indios a Matthew Lugo y Edwin Ríos

El relevista Alexis Díaz y el prospecto campocorto Edwin Arroyo fueron activados este martes por los Cangrejeros de Santurce, al tiempo que los Indios de Mayagüez también agregaron al roster a Matthew Lugo y Edwin Ríos, ambos con experiencia en las Mayores.

Díaz está actualmente sin empleo en las Grandes Ligas, luego de militar con tres equipos en la pasada temporada, y, finalmente, ser dejado en libertad por los Braves de Atlanta.

El hermano de Edwin “Sugar” Díaz intentará llamar la atención de alguna organización durante su participación en la liga invernal.

Arroyo, por su parte, viene de ser protegido en el roster de 40 jugadores de los Reds de Cincinnati. Esta será su primera experiencia en la liga boricua.

Los Indios, en tanto, también contarán con los servicios de Lugo y Ríos.

Lugo debutó en las Mayores en la pasada temporada con los Angels de Los Ángeles, al tiempo que Ríos militó en Triple A con Cincinnati y disparó 26 jonrones con 94 remolcadas.