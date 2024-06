Ysmael Romero cierra capítulo con los Vaqueros y se enfoca en su nueva etapa con los Mets

“Era una oportunidad nueva y quería aprovecharla desde el día uno. Me enfoqué en dar lo mejor de mí en todas las facetas del juego. Las cosas salieron. Siento que la veteranía me da puntos a favor, mentalizarse para partidos como eso. Dio resultado y muy contento”, agregó.

“(Cuando pasó) estaba trabajando como todos los días. Me alisté para lo que seguía. Así es como lo puedo decir. No tengo más nada en el corazón para decir si ‘sabía o no sabía, me sorprendió o no’. Simplemente, soy un obrero y voy a lo que sigue”, añadió.